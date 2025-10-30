嚴防豬瘟！入境取消免檢疫通道 //手提行李都過X光機

生活中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情拉警報，機場檢疫將更嚴格！衛福部長石崇良預告，未來機場入境旅客不再區分疫區、非疫區，一律通過X光查核，農業部長陳駿季進一步說明，旅客最後出大門時不會分流，一律經過X光機掃描，有疑慮就開箱。

非洲豬瘟拉警報，機場如臨大敵，來自疫區的通關檢查通道，一律查核，強化邊境管理，衛福部也預告，因應非洲豬瘟，邊境管制要更加嚴格。衛福部長石崇良：「主要還是都在關務署在執行，農業部長陳駿季，X光掃描的部分也會擴大執行，農業部長陳駿季，非洲疫區的你就要拿紅牌子嘛，農業部長陳駿季，不是非洲疫區班次的，農業部長陳駿季，你就拿綠牌子現在就是，農業部長陳駿季，一律都同等的查核。」現行入境防疫規定，從蘇貞昌擔任行政院長時期2019年2月開始，分為紅線疫區象徵來自高風險國家，綠線非疫區來自非高風險國家，農業部說明最新檢疫規定。

因應非洲豬瘟疫情，衛福部預告，邊境防疫可能加嚴。（圖／民視新聞）農業部長陳駿季：「入境要出大門的時候，紅線黃線的部分我們就不會去分，他是高風險或是低風險，一律都由所謂的緝毒犬，還有我們的X光機沒有經過手檢，你忘了忽略掉的時候，出關的時候被抓到的時候，那是20萬起跳到100萬。」中央宣示決心，不放過任何病毒進入機會，卻沒想到國民黨居然說，邊境防疫太嚴了。防檢署長杜麗華vs.立委（國）陳雪生（10.29）：「速度要快嘛對不對，你那個檢查的皮包打開，拉鍊打開你一個一個在那邊弄，共產黨也沒這樣搞啊。」

嚴防非洲豬瘟！入境所有手提行李都過X光機

因應非洲豬瘟疫情，衛福部預告，邊境防疫可能加嚴。（圖／民視新聞）國民黨智庫副執行長凌濤（10.29）：「（中央）心力都放在攻擊台中市長盧秀燕身上，邊境防疫破口找到了嗎？」北市議員（民）簡舒培：「現在亡羊補牢要把邊境守嚴，為什麼國民黨的立法委員，會出來批評說這樣防疫太嚴格？神也是你鬼也是你，都你講的啊，雙標啊，這顯得很奇怪嘛。」一下子要執政黨檢討邊境破口，一下子又說邊境太嚴好像共產黨，民眾到底該聽誰的？中央忙著防疫，在野黨卻只想甩鍋噴口水。

