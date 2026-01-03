嚴防非洲豬瘟 新北動保處三管齊下

〔記者羅國嘉／新北報導〕因應國內去年10月出現非洲豬瘟案例，新北市政府動物保護防疫處全面強化防疫作為，針對養豬場加密巡查、嚴管廚餘使用，並導入人車QR Code實名制及病媒防治措施，多管齊下阻斷疫情傳播風險，另去年至12月已完成巡查逾1069場次，並鐵腕查獲4間違規使用廚餘養豬場，處分件數為全國最多，有效遏止疫情擴散風險。

動保處分析，非洲豬瘟防疫3大弱點為「廚餘養豬」、「人車進出管制」及「病媒昆蟲干擾」。自去年10月底起即向養豬業者加強宣導，於廚餘禁用期間不得使用動物性廚餘餵養，同時落實人車進出管制；對於仍違規者，依法從重處分，以防止疫情透過廚餘、運豬車輛及人員跨區傳播。

在環境防疫方面，動保處也提供環保「藍光捕蟲燈」給畜牧場使用，降低病媒昆蟲密度，減少日本腦炎等疫病傳播風險，同時降低化學消毒藥劑對環境的負擔，以兼顧防疫與環境永續。

此外，動保處也說，自去年12月8日起，新北市全面強化畜牧場生物安全防護網，導入人員與車輛QR Code實名制，登錄訪客姓名、聯絡電話、職業別及進出車號，完整掌握人車流向。相關登錄將列為未來申請農政單位補助的必要條件，未落實者除喪失補助資格，也將列為加強稽查對象。

動保處長楊淑方表示，防疫工作需政府、畜牧產業與社會大眾共同合作，除提供消毒藥水、捕蟲燈、消毒槽、腳踏墊與雨鞋等輔助設備，也透過跨單位合作，建構多層次防疫與環境管理網絡，一旦出現疫病疑慮，能迅速啟動疫調與風險控管。呼籲畜牧業者主動配合各項防疫政策，落實場內管理與人員管制，共同守護產業安全與永續發展。

