嚴防非洲豬瘟！新北市動保處提供捕蟲燈、鐵腕稽查防疫

（記者陳志仁／新北報導）國內10月爆發非洲豬瘟的案例，新北市政府動物保護防疫處為防範疫情擴散，全面強化防疫作為，114年至12月已巡查養豬場逾1069場次，並鐵腕查獲4家違規使用廚餘業者，處分件數居全國之冠，成功遏止疫情蔓延。

圖／新北市政府動物保護處聯合稽查未登記非法養豬場。（新北市政府動物保護處提供）

動保處長楊淑方指出，考量「廚餘養豬」、「人車管制不足」及「病媒昆蟲干擾」為防疫三大弱點，自10月底起即加強向養豬業者宣導，於廚餘禁用期間不得使用動物性廚餘餵養，並落實人員及車輛進出管制；對於仍違規使用者，依法予以重罰，以阻絕疫情透過廚餘、運豬車、人員跨區傳播的風險。

廣告 廣告

考量「廚餘養豬」、「人車管制追蹤」、「病媒昆蟲干擾」為防疫弱點，動保處亦首創提供環保「藍光捕蟲燈」予畜牧場，藉由降低蚊蠅密度，減少日本腦炎等疫病傳播風險；同時降低消毒藥劑使用量，兼顧防疫成效與環境永續，以最環保方式讓防疫做到滴水不漏。

此外，自114年12月8日起，新北市強化畜牧場生物安全防護網，全面導入QR Code實名制，對進出人員與車輛進行數位化登錄，記錄訪客姓名、聯絡電話、職業別及車號，取代傳統紙本管理，確實掌握人車流向與足跡，並列為申領農政補助的必要條件，未落實者將喪失相關補助資格，並列為加強稽查對象。

動保處強調，防疫須政府、畜牧產業與社會大眾共同合作，透過提供消毒藥水、捕蟲燈、消毒槽、腳踏墊及雨鞋等輔助工具，打造多層次防疫與環境管理防線，打造一條防疫、衛生、永續保護線；一旦出現疫病疑慮，即可迅速進行疫調與風險控管，守護產業安全與永續發展。

更多引新聞報導

冷氣團來襲 新北動保處：動物之家啟動三段式防寒照護

臉書一周破三十三萬觸及 八里萌犬米克斯成功找到家

