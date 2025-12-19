嚴防非洲豬瘟 盧秀燕：加速廚餘處理轉型、民生廚餘處理

【記者陳世長台中報導】因應非洲豬瘟防疫工作，台中市政府持續推動防疫作為與配套，台中市長盧秀燕（19）日下午召開防範非豬災變中心擴大會議，肯定各局處嚴密落實高風險場域查核，將疫情風險降到最低，並指示務必加速廚餘處理轉型、積極協助民生廚餘處理，持續嚴格把關，守護養豬產業，守護餐桌健康。



農業局表示，為強化非洲豬瘟防疫，農業局於12月15日至18日間持續執行監測與管制，針對目前列管的55場高風險養豬場，維持每3日訪視1次頻率，並每日監看化製流向系統，均無異常。而12月15日於龍井區查獲1起違規廚餘養豬案，相關單位即時進場查核採樣，並實施移動管制與加強消毒。翌日檢驗結果雖呈現陰性，但為確保萬無一失，防疫人員將持續嚴密觀察該場豬隻健康情形，後續將依《飼料法》及《動物傳染病防治條例》裁罰違法行為。農業局嚴正呼籲，請養豬戶務必遵守法令、切勿違規使用廚餘，共同守護產業安全。



環保局說明，自115年1月1日起，廚餘養豬場須依中央規定，完成蒸煮設備AIoT聯合查核及清運車輛GPS安裝，業者於實際開始收運廚餘前，應先完成廚餘產源名單提報作業。截至昨(18)日，已有67台載運廚餘車輛安裝GPS、21家完成AIoT設備建置及聯合查核，另已接獲18家業者提報產源名單。環保局提醒尚未提報的業者務必加速辦理。收運廚餘也須符合環境部公告的正面表列項目，市府環保局將先行審查，協助業者釐清合規產源，避免誤收不符規定廚餘而遭裁罰，確保再利用作業在合法安全前提下推動。



衛生局為防範非洲豬瘟，持續擴大市售豬肉及相關製品的稽查，已在食品製造業、餐飲業、販售業、網路等各市場通路累計查核2336件豬肉及其相關製品，結果都符合規定。隨著農曆新年的腳步漸近，衛生局為把關市售食品衛生安全，讓市民吃的安心，啟動「115年春節食品稽查專案」，查驗春節應景食品、食材、原料等，迄今已查核303件食品標示，均符合規定；另外抽驗59件應景食品，27件合格，其餘尚在檢驗中，查驗結果將公布於「台中食藥安智慧雲－食安GIS專區」（https://gov.tw/eyJ），落實資訊透明化，隨時掌握最新食安資訊。



經發局補充，配合經濟部辦理「非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失補助方案」，截至12月10日最終公告受理日，共計受理991件申請案，市府將持續協助攤商相關作業，減輕營運衝擊。