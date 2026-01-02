嚴防非洲豬瘟！ 「非法載運與廚餘養豬」首次違規罰40萬、最高罰400萬

違規載運廚餘並餵飼豬隻者，首次違規者將遭裁處40萬元，最高可罰400萬元。（示意圖／周志龍攝）

為防範非洲豬瘟風險，政府宣布明年（2027年）起全面禁止廚餘養豬，而今年（2026年）是轉型過渡期，元旦起有條件恢復使用廚餘養豬，但為嚴防非法載運與餵飼廚餘成為防疫破口，非洲豬瘟中央災害應變中心昨天（2日）決議，將提高裁罰基準，首次違規者罰40萬元，依次處罰最高可達400萬元。

應變中心指出，今年轉型過渡期間，有條件開放廚餘養豬地方政府有新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市及南投縣等7縣市，其餘禁用廚餘養豬之縣市，僅有部分開放使用動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，已裝設溫度與影像監視系統（a lot）豬場為249場，截至去年（2025年）12月31日，通過聯合檢查241場，待複查8場。

應變中心強調，未來針對未申請轉型、未獲核可或其他不符合預期樣態之養豬場將列為高風險查核對象，嚴防私自收受廚餘餵豬之行為。

應變中心特別提醒養豬農民及相關產業團體，農業部已修正《動物傳染病防治條例》公告禁止搬運廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場之裁罰基準。凡未獲核可而違規載運者，第1次裁罰金額由5萬元大幅提高至20萬元，第2次50萬元，第3次以上違規將直接裁處最高罰鍰100萬元；《飼料管理法》定訂裁罰基準，未獲核可豬場違規使用廚餘餵豬首次亦裁罰20萬元，其後依次分別為50萬、100萬、200萬及300萬。

應變中心說，此法自今年1月1日起適用，因此違規載運廚餘並餵飼豬隻者，將同時違反動物傳染病防治條例及飼料管理法，首次違規者將遭裁處40萬元，最高可罰400萬元。

指揮官農業部部長陳駿季提醒，未來2週是廚餘有條件開放後的防疫關鍵期，請相關政府部門持續加強邊境檢查及後市場高風險商店稽查工作，同時也呼籲國內養豬農民確實遵循政府規定，切勿以身試法，以確保國內養豬產業安全。

