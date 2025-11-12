嚴防鳳凰颱風來襲 陳純敬副市長視察汐止康寧街坍方復原進度

嚴防鳳凰颱風來襲，新北市副市長陳純敬昨視察十月廿二日風神颱風造成汐止區康寧街坍方搶災復原進度。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

鳳凰颱風來襲前夕，新北市副市長陳純敬十一日前往汐止區視察十月廿二日風神颱風造成康寧街與福德一路口邊坡坍方的搶災復原進度，並聽取養工處防颱作業簡報；指示工務局務必做好防颱整備，降低颱風來襲的損害，以保障市民生命財產安全。

養工處指出，十月廿二日風神颱風外圍環流挾帶強降雨，造成汐止區康寧街與福德一路的邊坡嚴重崩塌，面積長約廿七公尺、高約廿二公尺，當日先以混凝土塊保護坡腳、加蓋帆布，防止坍方範圍擴大。目前持續推進復建工程，動用大型機具清理滑落土石，並設置防護網加固，預計工期約三個月完成，目標於農曆年前完工。

工務局長馮兆麟表示，因應鳳凰颱風已要求全市逾一千處建築工地自主檢查，各在建工程也完成防颱準備，包括施工塔吊、圍籬及鷹架帆布等加強固定穩妥；店家應自主稽查並強化招牌廣告固定、檢查建物外牆磁磚和附掛物是否鬆脫或隆起。若鷹架圍籬、磁磚脫落或廣告物掉落或致災，將依建築法處罰行為人。

十月廿二日風神颱風豪雨造成汐止區康寧街邊坡坍方，目前持續進行災後復建工程預計農曆年前完工。 （記者吳瀛洲攝）

至於日前新店區錦秀、碧瑤社區擋土牆崩塌持續進行災後復原工程；馮兆麟表示，工務局已起展開防颱作業，並完成坡面掛網及噴漿作業，密切監測邊坡變化，目前撤離廿九戶、六十七人持續安置。

工務局表示，鳳凰颱風路徑恐對北台灣造成影響，工務局啟動防颱整備並完成各項防災相關事宜，包括加強巡檢橋樑及建築工地，並要求在建工程自主檢查，呼籲店家加固招牌廣告，共同應對全力維護颱風期間的公共安全。