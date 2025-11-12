嚴防鳳凰颱風！台電嘉義區處300人待命 巡視8萬電桿

因應鳳凰颱風來襲，台電人員在嘉義地區清洗電桿礙子以利加強防颱。（台電提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義地區電力受丹娜絲颱風重創，飽受停電之苦，鳳凰颱風又來襲，氣象署已發布海上陸上颱風警報，嘉義縣、市政府應變中心一級開設，台電嘉義區處12日上午9時全面啟動防颱應變機制，嚴陣以待，有300名人力及各式機具待命動員。

因應鳳凰颱風來襲，台電嘉義區處工班清洗變電所的礙子以加強防颱。（台電提供／廖素慧嘉義傳真）

台電嘉義區處表示，鳳凰颱風來襲前，已加強防護與巡檢整備，為減少強風造成樹木倒塌壓線事故，樹修作業面積達4萬7500平方公尺；完成沿海地區3750支電桿礙子清洗作業，並對東石、大寮、新塭三所變電所各執行兩次礙子清洗清理，以強化耐風抗鹽害能力。

另外，紫外線檢測1650支電桿，巡視完8萬5180支電桿，盤點全區17所變電所防淹水設施狀況，確保機具與電氣設備防護完備。針對施工中的新塭變電所，完成所有工作物件、機具及物料固定作業，防止強風掀動或漂流造成損害。

因應鳳凰颱風來襲，台電嘉義區處進行防颱整備作業。（台電提供／廖素慧嘉義傳真）

同時，包括自營工班及包商共逾300人隨時待命投入防颱及災後搶修工作；因應颱風可能導致交通中斷、偏遠地區孤島化，將視風雨情形派遣人員進駐山區服務所，以確保災害發生時能第一時間掌握現場狀況並展開搶修。

台電嘉義區處公開搶修復電程序原則。（台電提供／廖素慧嘉義傳真）

呼籲民眾颱風期間遠離電線及電桿，若發現設施受損，可撥打台電1911客服專線通報；如接獲停電通報，即啟動應變機制搶修，復電程序「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則，優先搶復火車、自來水及電話通信等公用設施。

家戶大範圍停電，台電配電自動化系統會即時監測，一有異常，台電會知道，將盡速派員搶修，若是零星幾戶停電，可透過「台灣電力APP」報修，或進入台電公司網站「天然災害停復電資訊」專區登錄、查詢或通報停電；「1911」電話通報，籲請留給無法使用網路或習慣打電話的長輩來使用。

