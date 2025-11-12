嚴防鳳凰颱風 陳其邁視察永安排水 籲各單位全面整備

陳其邁視察永安區道路清疏工作。（高雄市政府新聞局提供／林雅惠高雄傳真）

陳其邁視察永安區道路清疏工作，準備飲品慰勞清潔隊員，感謝大家在颱風堅守崗位，把握時間加強道路溝渠清疏，確保洩水孔與側溝暢通。（高雄市政府新聞局提供／林雅惠高雄傳真）

輕度颱風「鳳凰」暴風圈今（12）日影響南台灣，高雄預料下半天風雨漸強，市長陳其邁上午前往永安區北溝排水系統視察，檢視護岸整治與抽水設備整備情形，要求各單位全力防汛應變，確保降雨期間排水順暢，將災損降至最低。

陳其邁指出，鳳凰颱風持續靠近中南部，沿海與山區降雨及強陣風風險增高，呼籲民眾提高警覺，避免前往沿海、溪邊及山區活動，他感謝第一線防汛與清潔人員在風雨前夕堅守崗位，把握時間加強側溝與洩水孔清疏，確保排水系統維持暢通。

陳其邁表示，市府近年分期推動北溝排水整治工程，全長2410公尺的護岸已全面完工，並完成永達路排水系統約948公尺治理，總經費約6億元，工程將原有6公尺寬的河道拓寬至14公尺，並增設防汛道路，提升排洪能力與維運效率。

完成治理與清疏後，河道更為暢通，平均水位較以往降低約50公分，顯著減少溢淹風險，後續市府仍將持續推動北溝與永達抽水站改建計畫，強化防洪韌性。

陳其邁並指示水利局、環保局及各區公所加強側溝清疏、抽水機測試與待命整備，並依潮汐變化彈性調度排水設施；水利局已完成各主要抽水站、閘門及排水設施巡檢測試，必要時將啟動移動抽水機組，並結合里鄰通報機制加速應變。

根據中央氣象署最新預報，鳳凰颱風強度雖略有減弱，但暴風圈仍籠罩南部地區，預計今日下半天登陸後風雨最為顯著。

氣象署提醒，平地與山區將有大雨或豪雨，沿海空曠地區可能出現8至10級強陣風，陳其邁呼籲沿海低窪地區務必嚴陣以待，民眾應提前固定招牌與易飛落物，做好積水防堵措施，共同守護家園安全。

