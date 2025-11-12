嚴防鳳凰 陳其邁視察永安排水確保防汛順暢

▲關心防颱整備工作，市長陳其邁前往永安北溝排水系統視察，並檢視護岸整治成果與抽水設備整備情形。（圖／高市府提供）

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風預計今(12)日通過台灣陸地，預料下半天風雨將轉強。為關心防颱整備工作，高雄市長陳其邁上午趕往永安北溝排水系統視察，檢視護岸整治成果與抽水設備整備情形。陳其邁指出，颱風持續接近中，請民眾務必提高警覺，也責請各相關單位確實落實整備與應變作為，確保降雨期間排水系統穩定運作、洩水順暢，將災損風險降到最低。

▲ 陳其邁視察永安區道路清疏工作，準備飲品慰勞清潔隊員，感謝大家在颱風堅守崗位，把握時間加強道路溝渠清疏，確保洩水孔與側溝暢通。（圖／高市府提供）

陳其邁上午視察永安區北溝排水，聽取水利局簡報，肯定團隊在多重限制下克服施工困難、完成排水整治；隨後並前往照顯府前道路側溝巡查，感謝清潔隊員颱風期間堅守崗位，把握時間加強清疏，確保洩水孔與側溝暢通。他除提醒第一線人員注意安全，也呼籲市民在颱風警報期間避免前往沿海、山區及溪邊活動，減少非必要外出。

市府近年分期推動北溝排水整治，護岸工程全長2,410公尺已全數完工，永達路排水系統亦完成治理約948公尺，總經費投入約6億元。工程將原約6公尺寬的土坡河道拓寬整建至14公尺，並增設防汛道路，提升排洪能力與維運效率。完成治理與清疏後，河道更為暢通，平均水位較改善前降低約50公分，有效減少水位壅高與溢淹風險，全面強化防洪韌性。後續年度市府將持續推動北溝與永達抽水站改建計畫。

陳其邁並於颱風前指示水利局、環保局及區公所加強側溝清疏、抽水設備測試與待命整備，並依潮汐變化協同調度，視需要彈性運作排水設施。水利局已完成抽水站、閘門及主要排水設施巡檢測試，必要時將啟動移動抽水機組，並結合里鄰通報機制加速應變處置。後續市府將持續推動排水改善與防洪建設，提升都市防災韌性，守護市民生命財產安全。同時也呼籲民眾做好門前積水防堵、固定招牌與易飄落物，降低強風豪雨造成之災害。

根據中央氣象署最新資料，鳳凰颱風強度雖持續減弱且暴風圈有縮小趨勢，但威力仍不容輕忽。目前暴風圈已進入臺灣南部陸地，預計今(12)日下半天登陸後風雨最為顯著。預報顯示，平地及山區將出現大雨等級降雨，沿海及空曠地區須留意8至10級強陣風。陳其邁提醒，沿海低窪地區務必嚴陣以待，隨時關注颱風動態。

