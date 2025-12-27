嚴防「台灣有事」！日拍板9兆防衛預算 創歷史新高

即時中心／林耿郁報導

日本政府昨（26）天拍板2026年度預算案，軍事預算首度突破9兆日圓大關，達9兆0353億日圓，年增3.8%，創歷史新高，以因應中國擴張威脅；另外也決定將航空自衛隊更名「航空宇宙自衛隊」，正式將太空作戰列為新目標。

嚴防中國！日本內閣昨天通過史無前例的9兆日圓（約1.8兆新台幣）防衛預算，防相（防衛大臣）小泉進次郎在記者會上表示，國家正面臨二戰結束以來「最嚴峻、最複雜」的環境，因此這筆預算是守護日本「不可或缺的最低需求」。

雖然小泉進次郎並未點名「具體威脅」是誰，但各界心照不宣，都知道日方主要針對的就是中國。

近年解放軍除頻繁在台海周邊軍演，並加強與世仇俄羅斯的軍事合作，兩者都讓日本政府神經極度緊繃。

從11月「台灣有事」爭議以來，解放軍動作頻頻，將對付台灣的軍事施壓手段轉而用在日本身上，不僅機艦屢屢闖入日方海、空域，甚至解放軍機一度對自衛隊戰機「雷達照射（鎖定）」；一系列敵意行動，使日中矛盾持續尖銳。

強化遠距打擊能力 新式飛彈射程覆蓋台灣海峽

新年度預算重點之一，是建構可在敵方射程外發動攻擊的「長程反擊能力」，相關經費高達9,733億日圓（約新台幣1,947億元）。

未來日方將設置更多射程超過一千公里的改良型「12式地對艦飛彈」，這種飛彈可以音速5倍以上的極速飛行，難以遭到攔截。

並且，這些飛彈將設置在南西諸島，除了強化沖繩等離島防禦能力，且射程足以覆蓋整個台灣海峽。

12式地對艦飛彈。（圖／擷取自"防衛装備庁"X）

此外，日本也加快因應無人機與太空作戰的新型態戰爭。未來將編列1,001億日圓（約新台幣200億元），打造沿岸防禦之盾「SHIELD」；2027年前將在西南離島部署大量空中、海上、水下無人載具，嚴防敵軍「登陸」作戰；至於要防範哪裡遭登陸？日本官方亦未明說。

最重要的是，防衛省將投入1,740億日圓（約新台幣348億元）強化太空戰鬥能力，且航空自衛隊將更名「航空宇宙自衛隊」，新編「宇宙作戰集團（暫稱）」，正式將宇宙視為兵家必爭的新戰場。

除加強硬體設備與軍備，為防止軍人流失，政府也編列5,814億日圓（約新台幣1,163億元）經費，提升高風險訓練津貼、翻修老舊營舍等，積極改善官兵待遇及服役環境。

面對史上新高的軍事預算，《讀賣新聞》分析，此舉將有利於滿足美國川普政府要求的提高防衛支出要求。但另一方面也有專家擔心，此舉恐將引發日本「軍國主義」再起疑慮，除了讓韓方跳腳，也可能讓中國更有藉口對日方施壓。

