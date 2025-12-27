嚴防1219重演！林俊憲籲加強民防訓練 陳亭妃拋「隨時演練」

民進黨台南市長提名政見會，立委陳亭妃。廖瑞祥攝



民進黨今（12/27）晚舉辦台南市長黨內提名人政見會，對於19日發生的隨機攻擊事件所引發的治安問題，民進黨立委陳亭妃表示，從中央到地方增加所有戒備，而且不是發生事情才做，要持續不斷做，也不是發生事情才演練，是隨時要演練；立委林俊憲則說，要加強對民眾宣導，尤其是民防訓練，中央已經把民防訓練列為重要政策，希望能提高民眾危機意識。

民進黨今晚舉辦台南市長黨內提名人政見會，在媒體學者提問環節，中央警察大學助理教授王智盛問到，未來要如何強化台南的治安？首先，高風險熱區治安如何強化？其次，如何協助高齡民眾防制電信詐欺？第三，因應最近發生的隨機攻擊事件，如何建立有效的制度、機制打擊犯罪？

陳亭妃說，自己在台南擔任民代27年，其實一直在研究熱區問題，因為要如何結合警力、民防單位，進行點、線、面串聯，所以她在政策白皮書裡，就有提到要增加警察人員福利、裝備，以及先進科技附加設施，否則再怎麼防備，還是沒有辦法在第一時間保護民眾。

針對高齡詐騙，陳亭妃認為，她希望深入宣導，而不是辦活動、大家吃吃喝喝，「然後說，大家不要被騙喔！」她表示，詐騙手段日新月異，每天都在變，所以要有更進步的做法，要第一時間瞭解現在怎麼詐騙，透過民政系統告訴長輩，甚至深入到第一線，這才是最重要。

對於隨機攻擊事件，陳亭妃表示，希望未來建構更完整的防備體系，在公眾場所要給予人民更多安心，而且最近在跑地方時，不少媽媽都表達擔憂，「我的小孩坐公車、坐火車，會不會有危險？」她認為，從中央到地方增加所有戒備，而且不是發生事情才做，要持續不斷做，也不是發生事情才演練，是隨時要演練。

林俊憲表示，台南刑案發生率其實還不錯，但是台南市民對治安的感覺在六都倒數第二，這可能跟台南之前發生過幾件重大刑案有關。他指出，一般市民最痛恨詐騙，治安問題處理起來很複雜，要從下到上、中央地方協力合作。

林俊憲直言，台灣治安太好，很多民眾都欠缺警覺性、危機感，以12月19日隨機攻擊事件為例，煙霧彈都已經丟出來了，但很多人都不知道在發生什麼事，所以要加強對民眾宣導，尤其是民防訓練，中央已經把民防訓練列為重要政策，希望能提高民眾危機意識。

