嚴陳麗蓮大氣放手納智捷 鴻華先進成材與否考驗才剛開始

裕隆集團董事長嚴陳莉蓮以另一種方式扶持納智捷走向全球市場。（本刊資料照）

裕隆汽車將一手孵育的納智捷汽車，於19日傍晚宣布以新台幣7.876億元的價格賣給鴻華先進，而對於裕隆來說，未來仍持有鴻華先進43.8%的股權，是以另一種方式扶持納智捷，將期盼納智捷躍向國際化的殷切期盼，轉為助攻鴻華先進搶攻全球電動車代工訂單的殷實推力，而這也是裕隆集團董事長嚴陳莉蓮苦心布局之下的決斷。

對於裕隆來說，國車國造是使命也是情懷，更投注逾百億資金與大批人力於其中，業內人士曾評價：「不得不說！當時納智捷N7初亮相的時候，的確是令市場驚艷！」不過打造品牌是條漫漫長路，要領先佈局代表「錢線支援」得走得更前面。

廣告 廣告

隨著中國電動車強勢崛起以及兩岸情勢丕變，裕隆面對的局勢與挑戰也與當年大相徑庭，而納智捷何去何從也就成為最現實的難題。

回想在裕隆與鴻海攜手成立鴻華先進之時，就是嚴陳莉蓮在為納智捷找尋可能出路，同時希望目標能瞄準全球市場，這才欣然同意與台灣ICT龍頭鴻海攜手同行。

裕隆汽車今（19）日傍晚與鴻華先進共同舉行重訊。（左起）鴻華協理王理巍、總經理陳清亞，裕隆協理卓哲宇。

鴻華先進成立5年以來，一直以CDMS（Contract design and manufacturing service，委託設計與製造服務）模式為志，希望能將科技業成功的代工模式複製到車業。

如今，裕隆會點頭將納智捷股權賣給鴻華先進，一方面是看到鴻華先進要在車業走得長遠，應垂直整合補足品牌、通路、維修，在台灣打磨出一套作品向海外品牌客戶展示，另一方面是因為裕隆仍持有鴻華先進43.8%的股權，裕隆只是將納智捷轉換為另一種樣式存在，而現在的樣式叫做「鴻華先進」。

而鴻華先進取得納智捷後，也宣布將以「Foxtron」品牌進軍市場，打頭陣開賣的車款正是在鴻海科技日現身的「Bria」，然而鴻華先進官網中尚未揭露相關售價與上市時間。

鴻華先進接續而來的挑戰就是找尋出海口並建立穩定訂單，唯有CDMS模式為品牌客戶接受，鴻華先進才算是站穩腳步。

更多鏡週刊報導

7.876億元成交！裕隆旗下品牌納智捷 賣給鴻華先進強化垂直整合

鴻華先進談大股東鴻海、裕隆 總座：股東初心沒有變！

午後一封來自Uber Eats台灣總經理的信 全是為了《外送專法》