嚼口香糖也成為吃進塑膠微粒的管道之一
你知道嗎～「你當我塑膠做的喔！」這句話其實越來越真了，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）的研究發現，嚼口香糖也成為吃進塑膠微粒的管道之一，塑膠微粒易遍布人類體內，包括我們的肺部、血液和大腦，引發人們對其潛在健康影響的擔憂。
塑膠微粒是什麼？ 塑膠微粒是指直徑小於5毫米的塑膠碎片，來源可分為「初級塑膠微粒」和「次級塑膠微粒」，它們廣泛存在於環境中，會被生物攝食進入食物鏈，並可能經由飲水、呼吸或食物進入人體。
嚼口香糖＝吃下塑膠？ 口香糖為了能夠一直嚼，需要有咀嚼基劑以及增塑劑（軟化劑）等成分，咀嚼基劑可以分天然來源如人心果樹脂，而合成的就有聚乙烯Polyethylene、聚醋酸乙烯酯Polyvinyl Acetate等，但是學者發現不管是吃天然或合成膠體的口香糖，都會釋出相同量的微塑膠。
根據研究顯示： 1g口香糖平均會釋放 100～600 個塑膠微粒（一般口香糖 單片平均重量為1.5克），而所有的塑膠微粒幾乎都是在咀嚼的「前8分鐘內」釋放出來。
塑膠微粒可能對身體造成的影響 引發全身性發炎 塑膠微粒進入體內後 會刺激免疫系統 造成「慢性低度發炎」長期累積恐提高慢性病風險
影響心血管健康 研究在動脈斑塊中發現塑膠微粒 可能增加動脈硬化、心臟病與中風的風險
破壞腸道健康 可能傷害腸黏膜、造成腸漏 也可能改變腸道菌相 影響免疫力與代謝
干擾內分泌系統 塑膠中的化學物質（如 BPA、鄰苯二甲酸酯） 可能造成荷爾蒙失衡、生殖功能受影響
影響神經與腦部 部分研究在大腦與腦脊髓液中發現塑膠微粒 推測可能造成神經發炎、影響記憶與認知能力
刺激呼吸道 吸入空氣中的塑膠微粒 可能造成鼻腔、氣管與肺部的刺激、發炎或加重既有呼吸道疾病
營養師小提醒 日常生活不可能做到零塑膠 但我們一定可以「降低累積速度」 減少長時間嚼口香糖 偶爾嚼一下沒問題 盡量不要變成每天且嚼很久的習慣
避免高溫接觸塑膠 熱食、熱湯、熱飲不要裝在塑膠容器 減少塑化物釋出風險
挑選更乾淨的飲食與生活方式 少吃超加工食品 多選擇原型食物 外食時避免高溫塑膠接觸來源
健康不是靠一次大改變，而是靠每天一點點更好的選擇，如果你也有嚼口香糖的習慣，不妨從減少頻率或時間開始做起。
更多品觀點報導
你知道嗎？壞情緒如果長期堆積在心裡 不只會讓免疫力失衡 還可能提高罹癌風險
容易被忽略的代謝紅燈以及能讓代謝重新開機的方法
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 6
張泰山愛子錄取甲子園名校！踏上旅日追夢之路
中華職棒傳奇「森林王子」張泰山今宣布，兒子張可洛正式收到日本甲子園名校沖繩興南高校的錄取通知，即將展開三年高中棒球與學業生活，消息引發球迷熱烈祝賀。張泰山透露，兒子為此準備超過一年，始終不敢鬆懈。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 6
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 69
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
台中核心富人區冷掉？七期豪宅「十年房價空笑夢」平盤微跌：3大關鍵因素揭密｜豪宅報報
近年台中房市強勢走揚，西屯房價一路上攻，但被視為豪宅核心的七期市政特區卻呈現截然不同的走勢，根據實價登錄，七期市政特區豪宅近10年房價微跌0.9%，在高總價門檻、限貸政策與大坪數供給等因素交織下，陷入高檔盤整，市場反應明顯保守。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 9
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 2 小時前 ・ 77
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 7
黃勇傳轉戰中國城市棒球聯賽 盼把握重返球場機會
（中央社記者陳容琛台北10日電）前中職統一獅內野手黃勇傳確定將前往中國城市棒球聯賽，預計將身披福州海俠戰袍，他今天透過經紀團隊表示，感謝球團給予機會，將繼續努力把握。中央社 ・ 4 小時前 ・ 8
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 351
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 8
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 4
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 270
恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光
中職「樂天桃猿」球星陳晨威昨日宣布向「中信兄弟」啦啦隊女神啾啾（Julia，林尹樂）求婚成功，今（10）日便前往戶政事務所登記結婚，進度飛快。雙方親友到場見證幸福時刻，更公開兩人親吻畫面，甜蜜氛圍滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 29
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 181
5類隔夜菜千萬別吃！蔬菜、海鮮都中鏢 醫：這款甜湯恐致命
隔夜菜吃多了恐傷身！醫師提醒，常吃隔夜菜可能會讓腸胃及健康付出代價，其中銀耳湯及木耳類是最容易被低估的隔夜食物，隔夜的銀耳湯不僅營養流失，還可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，雖然機率不高，但一旦中毒就非常嚴重。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話