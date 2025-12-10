你知道嗎～「你當我塑膠做的喔！」這句話其實越來越真了，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）的研究發現，嚼口香糖也成為吃進塑膠微粒的管道之一，塑膠微粒易遍布人類體內，包括我們的肺部、血液和大腦，引發人們對其潛在健康影響的擔憂。

塑膠微粒是什麼？ 塑膠微粒是指直徑小於5毫米的塑膠碎片，來源可分為「初級塑膠微粒」和「次級塑膠微粒」，它們廣泛存在於環境中，會被生物攝食進入食物鏈，並可能經由飲水、呼吸或食物進入人體。

廣告 廣告

嚼口香糖＝吃下塑膠？ 口香糖為了能夠一直嚼，需要有咀嚼基劑以及增塑劑（軟化劑）等成分，咀嚼基劑可以分天然來源如人心果樹脂，而合成的就有聚乙烯Polyethylene、聚醋酸乙烯酯Polyvinyl Acetate等，但是學者發現不管是吃天然或合成膠體的口香糖，都會釋出相同量的微塑膠。

根據研究顯示： 1g口香糖平均會釋放 100～600 個塑膠微粒（一般口香糖 單片平均重量為1.5克），而所有的塑膠微粒幾乎都是在咀嚼的「前8分鐘內」釋放出來。

塑膠微粒可能對身體造成的影響 引發全身性發炎 塑膠微粒進入體內後 會刺激免疫系統 造成「慢性低度發炎」長期累積恐提高慢性病風險

影響心血管健康 研究在動脈斑塊中發現塑膠微粒 可能增加動脈硬化、心臟病與中風的風險

破壞腸道健康 可能傷害腸黏膜、造成腸漏 也可能改變腸道菌相 影響免疫力與代謝

干擾內分泌系統 塑膠中的化學物質（如 BPA、鄰苯二甲酸酯） 可能造成荷爾蒙失衡、生殖功能受影響

影響神經與腦部 部分研究在大腦與腦脊髓液中發現塑膠微粒 推測可能造成神經發炎、影響記憶與認知能力

刺激呼吸道 吸入空氣中的塑膠微粒 可能造成鼻腔、氣管與肺部的刺激、發炎或加重既有呼吸道疾病

營養師小提醒 日常生活不可能做到零塑膠 但我們一定可以「降低累積速度」 減少長時間嚼口香糖 偶爾嚼一下沒問題 盡量不要變成每天且嚼很久的習慣

避免高溫接觸塑膠 熱食、熱湯、熱飲不要裝在塑膠容器 減少塑化物釋出風險

挑選更乾淨的飲食與生活方式 少吃超加工食品 多選擇原型食物 外食時避免高溫塑膠接觸來源

健康不是靠一次大改變，而是靠每天一點點更好的選擇，如果你也有嚼口香糖的習慣，不妨從減少頻率或時間開始做起。

更多品觀點報導

你知道嗎？壞情緒如果長期堆積在心裡 不只會讓免疫力失衡 還可能提高罹癌風險

容易被忽略的代謝紅燈以及能讓代謝重新開機的方法

