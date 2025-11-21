嚼口香糖能緩解胃食道逆流！這種口香糖才有效 最佳時機曝
胃食道逆流是許多人常見的困擾，台大營養學專家洪泰雄指出，咀嚼無糖口香糖這個簡單的日常行為，實際上具有科學實證的緩解效果。研究顯示，飯後咀嚼無糖口香糖能促進唾液分泌中和胃酸、增加吞嚥次數幫助胃酸回流、加速胃部排空並強化賁門括約肌功能，形成一套完整的保護機制，有效減輕胃食道逆流症狀。
胃食道逆流的形成原因與常見症狀
胃食道逆流（Gastroesophageal Reflux Disease, GERD）是一種常見的消化系統疾病，主要由賁門括約肌（下食道括約肌，LES）鬆弛所引起，使胃酸回流至食道，導致灼熱感（火燒心）、胸悶、喉嚨異物感、慢性咳嗽等症狀。洪泰雄指出，胃食道逆流的常見誘發因素包括：
飲食習慣：
高脂肪、辛辣、刺激性或過量飲食會延長胃排空時間，增加胃內壓，使胃酸更容易逆流。
胃內壓過高：
肥胖、懷孕、飯後立即躺下、穿過緊衣物等因素，會增加胃壓，促使胃酸溢出。
賁門括約肌鬆弛：
酒精、咖啡因、吸菸、薄荷、某些藥物會降低賁門括約肌的張力，使胃酸容易逆流至食道。
胃排空延遲：
胃動力不足、幽門螺旋桿菌感染，或糖尿病相關的胃輕癱（Gastroparesis）都可能導致胃內壓升高，促進胃食道逆流。
看更多：咳不停、一直清喉嚨也是胃食道逆流警訊！中醫教你3穴位減輕胃部壓力
咀嚼無糖口香糖改善胃食道逆流的機制
洪泰雄解釋，許多研究顯示，飯後咀嚼無糖口香糖30-60分鐘，能有效減少胃酸逆流的症狀，其作用機制主要有四大方面：
促進唾液分泌，中和胃酸
咀嚼口香糖能刺激唾液腺分泌更多唾液，而唾液中含有碳酸氫鹽（HCO₃⁻），可幫助中和逆流至食道的胃酸，降低食道的酸度，減少灼熱感。一項發表於《Alimentary Pharmacology & Therapeutics》的研究指出，飯後咀嚼無糖口香糖能降低食道內的酸度，有助於緩解胃食道逆流的症狀。
促進吞嚥動作，加速胃酸回流入胃
咀嚼口香糖時，吞嚥次數會明顯增加，這有助於將胃酸快速推回胃內，縮短胃酸停留在食道的時間，減少不適感。
促進胃排空，減少胃壓
洪泰雄表示，咀嚼動作會刺激迷走神經，促進胃蠕動，加快胃的排空速度，減少胃內容物堆積，降低胃內壓力，進而降低胃酸逆流的機率。
增強賁門括約肌的張力
有研究顯示，咀嚼口香糖時，食道和胃之間的括約肌壓力會短暫增加，這有助於防止胃酸逆流。
看更多：嚼口香糖等於嚼塑膠？研究證實嚼4分鐘口水裡就有逾百顆塑膠微粒
其他咀嚼物對胃食道逆流的影響分析
除了口香糖，洪泰雄分析了其他能促進唾液分泌的咀嚼物可能帶來的效果：
無糖硬糖（效果有限）
能促進唾液分泌，但無法增加吞嚥頻率，且酸味糖果可能刺激胃酸分泌。
富含纖維的蔬果（效果有限）
例如蘋果、胡蘿蔔、芹菜、燕麥片、堅果等，咀嚼過程中能刺激唾液分泌，但纖維過多可能導致胃內壓力上升，影響效果。
檳榔（不建議）
檳榔會刺激胃酸分泌，且可能導致口腔癌風險，反而加重胃食道逆流。
咀嚼咖啡豆或茶葉（不建議）
咖啡因會放鬆賁門括約肌，反而加重胃酸逆流，不建議作為改善方法。
看更多：胃酸逆流反胃老是來？咖啡和這類食物一起吃 恐致胃酸狂飆
咀嚼無糖口香糖的正確方式與注意事項
洪泰雄提醒，咀嚼無糖口香糖雖然有助改善胃食道逆流症狀，但應注意以下事項：
選擇無糖口香糖
避免含糖口香糖，因為糖分可能刺激胃酸分泌，加重逆流。
避免薄荷口味
薄荷會放鬆賁門括約肌，讓胃酸更容易逆流，應選擇果味或肉桂口香糖。
咀嚼時間適量
飯後30-60分鐘內，咀嚼10-15分鐘，不宜過長，以免吞入過多空氣造成脹氣。
結合生活習慣調整達到最佳改善效果
咀嚼無糖口香糖是一種簡單、方便且有效的改善胃食道逆流的方法。透過促進唾液分泌、增加吞嚥次數、加速胃排空、提高賁門括約肌張力，可幫助減少胃酸逆流至食道的機會，緩解不適感。洪泰雄強調，仍需搭配健康飲食與生活習慣調整，例如避免過量進食、減少高脂肪食物、戒菸、避免飯後立即平躺，才能有效改善胃食道逆流問題。
看更多：男星做「1件事」害三酸甘油酯超標10倍！險釀急性胰臟炎
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／洪泰雄營養學專家
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
