嚼口香糖、洗衣服均可見塑膠微粒 專家建議從飲食防塑

人類生活與塑膠製品已密不可分，包括喝瓶裝水、洗衣服、嚼口香糖等日常生活行為都會產生塑膠微粒，而近年有越來越多研究顯示塑膠微粒有害健康，塑膠微粒甚至可穿透血腦屏障、沉積在大腦，恐與失智症有關。專家建議民眾改變生活習慣，減少使用咖啡紙杯、瓶裝水等塑膠產品，並多吃天然抗氧化食物、補充益生菌，以提升身體防護力。

塑膠微粒(microplastics)危害生態環境也影響人體健康，已逐漸成為世界各國及聯合國世界衛生組織(WHO)關注的議題，近年國際上也有越來越多塑膠微粒與人體健康的各類研究，引起國人重視。究竟什麼是塑膠微粒？日常生活中有哪些塑膠微粒來源？對人體又有何危害？

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塑膠微粒小至奈米級 生活中無所不在

環境部化學物質管理署署長蔡孟裕指出，塑膠微粒是指直徑小於5毫米(mm)的固體塑膠碎片或顆粒，可存在於水體、土壤、空氣與生物體中，體積微小、型態多樣，包括圓形顆粒狀、纖維條狀，以及不規則的碎片狀。在日常生活中主要有三大來源，分別是產品的原生塑膠微粒，如洗面乳、牙膏、清潔用品的顆粒；以及塑膠產品風化碎裂，如塑膠袋、寶特瓶、漁具及包裝材料經日曬、風化、摩擦或海浪作用後，逐步破碎成更小的塑膠微粒；另外也會從合成纖維與石化產品中釋出，如聚酯、尼龍等合成纖維衣物在洗滌、穿著或烘乾過程中會脫落微纖維，輪胎磨耗與塗料等石化產品也可能產生微粒，這些塑膠微粒不易完全清除。

塑膠微粒廣泛存在於環境中，主要透過飲食與呼吸進入人體。林口長庚醫院臨床毒物中心主任、毒理學專家顏宗海指出，環境中使用、廢棄的塑膠製品會隨時間與環境作用而脆化裂成碎片，再逐漸磨損、降解成更小的尺寸，有些甚至會形成微米等級、甚至奈米等級的塑膠微粒，透過食物鏈進入人體中。許多醫學研究顯示塑膠微粒對人體有害，因此各界已體認到塑膠微粒不僅是過去所認為的環保問題，更是重要的醫學問題。

研究證實有害健康 損傷器官、增罹癌風險

顏宗海表示，有關塑膠微粒對人體危害的相關研究分為基礎醫學研究與臨床醫學研究兩大部分，以動物進行實驗的基礎醫學研究可看出，高劑量的塑膠微粒會造成動物器官損傷、發炎與氧化反應，如肝、腎異常，也會增加罹癌風險。

至於臨床醫學研究則發現民眾每天都會接觸、食用或飲用到塑膠微粒，研究也在人體各項檢體中，包括血液、尿液、糞便中檢驗出塑膠微粒，甚至各類器官與腦部均可見塑膠微粒，但醫界尚無法得知人體對於塑膠微粒的安全容許量。他說：『(原音)比如說我們在喝瓶裝水，美國的科學家他就算出來說，每一公升的瓶裝水裡面有24萬顆塑膠微粒，我們知道說瓶裝水裡面有那麼多塑膠微粒，可是到底一個民眾，比如一個成人、60公斤成人，我到底要喝到多少塑膠微粒才會在人類、會在我們人體的血液或器官停留多久，那到底多少量會造成傷害，這些都還沒有數字。』

看不見的腦部危機 塑膠微粒恐與失智有關

值得注意的是，塑膠微粒也可能是造成失智症的風險因子。2025年發表於國外《自然醫學雜誌》(Nature Medicine)的研究顯示，有些受試者大體中的塑膠微粒含量高達7公克，約相當於5個瓶蓋或1支塑膠湯匙的重量，且明顯高於肝臟與腎臟的累積量；其中，失智症患者的大腦中含量更高，其塑膠微粒的濃度是一般人的3至5倍，雖然該研究尚未建立塑膠微粒與失智症之間的因果關係，但塑膠微粒在大腦高度累積的現象已引起全球關注。

顏宗海說，正因為塑膠微粒可以達到奈米等級的大小，因此，可穿透大腦的「護城河」血腦屏障，進而可能導致腦部病變。他說：『(原音)我們在血液中、器官中的任何化學物質，它都沒辦法通過血腦屏障，可以保護我們腦部。那可是塑膠微粒為什麼它可以沉澱腦部呢？就代表說它已經穿過血腦屏障，那為什麼可以穿過血腦屏障？目前是認為說塑膠微粒它很小、非常小，有些是微米等級的大小，有些是奈米等級的大小，它可能會穿過血腦屏障，沉積在腦部，也可能會導致腦部病變，所以美國的科學他就提出一個假說，他說有沒有可能塑膠微粒也會增加失智的風險？』

防塑大作戰從生活做起

塑膠微粒無所不在，美國加州大學研究發現咀嚼口香糖也會釋放塑膠微粒，在咀嚼的前8分鐘內，每公克口香糖會釋放出約100顆到600顆不等的塑膠微粒。日常生活中雖無法完全避開塑膠微粒，但減少暴露與攝取是降低體內累積塑膠微粒最有效的方式，也是目前的科學共識。

北榮遺傳優生學科主任、基因體醫學專家張家銘指出，塑膠微粒的物理特性使其「像小刀片一樣到處刮」，導致細胞發炎；塑膠微粒本身也可能帶有塑化劑或吸附有毒物質，進入人體各器官、甚至腦部，造成細胞發炎，進而產生DNA突變，引發病變。

張家銘表示，對抗塑膠微粒的首要之務便是減少接觸，在飲食方面可減少使用塑膠餐盒、瓶裝飲料，並建議煮沸飲用水，可去除9成的塑膠微粒。衣著部分則可優先選擇棉、麻等天然纖維衣物，取代化學纖維。他說：『(原音)大家都知道盡量少用塑膠製品，不過有些東西可能大家不會想到，比如說我們用那個超商的紙杯裝熱咖啡，因為紙杯上面都會有塑膠塗層，所以我們喝咖啡就會把這些塑膠微粒喝下去。甚至有一些像是寶特瓶，因為大家口渴就買喝寶特瓶去喝，所以它不只是寶特瓶本身的塑膠，甚至在打開瓶蓋的時候，因為那個摩擦，就產生非常非常小的塑膠微粒就喝下去，所以像這個如果知道哪邊有塑膠微粒，我們就先去避開。』

張家銘也提醒應同步增強身體的抗發炎與抗氧化能力，他建議可補充益生菌，腸道內的益生菌雖無法分解塑膠微粒，但「可以幫忙把塑膠微粒打包」，形成糞便排出體外。此外，他也建議多食用抗氧化食物，如番茄、莓果、葡萄、綠花椰菜等深綠色蔬菜，以及薑黃、魚油等，均可提升身體防護力。

至於要如何避免吸入塑膠微粒，張家銘說，由於塑膠微粒太小，即便戴口罩也完全無法抵擋，且一般使用的不織布口罩也有許多塑膠微粒，戴口罩可能反而吸入更多，因此建議仍從飲食著手。

