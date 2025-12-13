囂張到不演了！「棒球手套1折」詐騙幾十萬 嫌犯嘲笑被害人：報警有個毛用

有民眾遭網路詐騙，孰料，詐騙帳號竟囂張留言。（示意圖，pixabay）

太囂張！一名網友在社群上發文示警，自己被「棒球手套1折」貼文詐騙，損失5萬元，目前已報警處理。沒想到該詐騙帳號態度囂張，公然在貼文下方嗆聲「你報警有個毛用」，更說自己帳號仍可正常使用，相關對話曝光後引發網友譁然。

低價誘惑藏陷阱 網購棒球手套慘賠5萬元

一名網友昨（12日）在Threads上發文，表示自己被網路貼文詐騙，「請各位朋友不要再受騙了」，表示他透過網路購買棒球手套，對方打出「全場1折處理、可私訊選購」文案，但他付款後遲遲未收到商品，驚覺受騙，損失金額為5萬元，目前已到警察局報案並完成筆錄。

詐騙帳號現身嗆聲 狂言「你報警有個毛用」

該詐騙帳號竟然囂張回覆，嗆被害者報警沒有用。（翻攝自Threads）

然而，該詐騙帳號竟然囂張到被害者貼文下方留言，「沒錯，這個人就是我，這麼假的東西也有人信我要笑死了。你報警有個毛用，三個月台灣被詐騙36個億，有追回來一分錢嗎？超好笑欸」。更說就算現在天天播報詐騙新聞，但還有人會被騙，「不該是你自己的問題嗎？做筆錄有個毛用，錢我都花完了，快去報警，快讓警察抓我，我好害怕呀，嗚嗚嗚 怕死人了啦」。

嘲笑被害者、嗆警察 還自誇「賺了幾十萬」

該詐騙帳號除了態度囂張外，還炫耀自己騙了很多人，自己在社群上發布一篇貼文，「賺了幾十萬」，更嘲笑其他被害者，「說你們傻還是可憐？真的好傻好天真，台灣真是詐騙天堂啊！」態度囂張至極。

