囂張小三侵門踏戶！深夜狂call、傳「同床裸照」示威 正宮不忍提告了

記者林盈君／基隆報導

去年間，基隆市一名人妻，抓包丈夫與郭姓女子有外遇，於2月間下了最後通牒，要求郭女簽下切結書，不得再與丈夫往來，未料郭女卻變本加厲，不但「侵門踏戶」到正宮住處敲門，深夜還多次打電話騷擾，還傳送與人夫的同床裸照，甚至破壞住處門鎖、偷走雨衣等，讓正宮忍無可忍，最終對郭女及丈夫提告並求償120萬，案經基隆地院審理，判決2人須賠償正宮40萬元。

基隆市一名人妻，抓包丈夫與郭姓女子有外遇。（示意圖，Pixabay）

據了解，正宮與丈夫婚後育有2名子女，去年2月間，她發現丈夫與郭女有婚外情，因此要求郭女簽切結書，允諾不再與丈夫往來。未料郭女不但繼續交往，正宮甚至在丈夫手機內，發現多張同床自拍裸照。更離譜的是，郭女還「侵門踏戶」跑到正宮住處敲門，深夜多次打電話騷擾，傳送自己的私密照，並破壞門鎖、偷走雨衣，讓正宮下定決心，對丈夫及郭女提告侵害配偶權。

案經法院審理，郭女訴苦表示，當初人夫宣稱與元配感情不睦，已分居正在談離婚，她才與其交往，最後才知道被欺騙，也因感情遭受挫折，罹患焦慮與失眠症，加上失去工作沒有收入，認為正宮求償120萬元過高；而人夫未出庭。不過法官認為，郭女傳送同床裸照，顯示郭女與人夫間有親密的互動往來，已嚴重侵害正宮的配偶權，判2人應賠償40萬元精神慰撫金。

