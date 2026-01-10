囂張小三「全身剩一片」躺主臥 正宮撞見氣炸提告

基隆一名已婚女子某日返家時，竟發現丈夫全裸和一名衣衫不整的女子共處主臥，氣得告上法院。（示意圖／Pixabay）





基隆一名已婚女子某日返家時，竟發現丈夫全裸和一名衣衫不整的女子共處主臥，氣得告上法院，經審理法院判丈夫須賠20萬元，全案可上訴。

正宮當場逮小三

根據判決書指出，正宮與丈夫於2022年結婚，婚後育有2名子女，原本家庭生活和諧，未料2025年4月某日，正宮返家時發現丈夫在主臥內上身赤裸，還有一名女子躺在床上，全身只剩下一件貼身衣物，對此正宮氣得拿出手機錄影存證，卻遭丈夫阻擋，過程中還被小三拉扯頭髮。

出軌尪狡辯

丈夫辯稱，自己當下只是在打掃，小三則因剛洗完澡正在穿衣服，但當正宮檢查完主臥後，並未發現任何屬於小三的衣物，對丈夫說法難以信服，雙方婚姻關係破裂，正宮提告求償50萬元。

法院判決

基隆地院審理，勘驗正宮所提供的影像，確認丈夫與小三在主臥內獨處時衣著不整、身體裸露，已逾越一般交友分際，判丈夫須賠償20萬元，全案可上訴。

