囂張槍砲犯！ 35歲男前科累累 2個月內3次攔查不停

屏東縣 / 鍾孟翰 汪奕嘉 林煜哲 屏東報導

警方開42槍逮捕的這名35歲李姓通緝犯，是當地治安列管人口，有槍砲、毒品前科，兩個月內，已經在南州鄉有三次攔查不停的紀錄，預料他狡猾大膽，因此東港分局偵查隊做足準備，參與勤務的11名員警，通通穿防彈背心，配烏茲衝鋒槍、手槍，拿盾牌，高度戒備，不讓嫌犯有脫逃的空間。

警方VS.嫌犯說：「下車下車。」荷槍實彈，持警棍，拿盾牌，喝令嫌犯下車，為了追捕這名槍砲通緝犯，警方VS.嫌犯說：「下車下車，欸，撞出去了。」 畫面中站第一線的偵查隊長穿防彈背心，手上拿著烏茲衝鋒槍，當時驚險一瞬間，所有同仁全都高度警戒。東港分局偵查隊長葉憲威說：「一定是他也有撞我們我們才會使用警械，早上來除了槍以外，每個人都有穿防彈衣，還有拿盾牌。」

此次圍捕的是35歲的李姓嫌犯，他是東港人，當地治安列管人口，有槍砲、毒品前科，這兩個月內在南州鄉就有三次攔查不停的紀錄，東港分局早有準備，鎖定嫌犯交通工具，以車追人。

圍捕當天11名警力，隊長持烏茲衝鋒槍，其他10名隊員，配手槍，通通穿防彈背心，並將偵防車堵住出入口，一發現嫌犯有攻擊行為，立刻拔槍。東港分局偵查隊長葉憲威說：「現在就是因為他居無定所，才會怕他還有同夥，沒有到案，把槍拿走，(這邊)是他朋友幫人家看管的牧場。」

根據了解，李姓嫌犯，平常居無定所，藏匿在朋友工作地點，也就是南州這處牧場休息，沒想到行蹤早就被掌握，警方有備而來，連開42槍，將人壓制帶回，後續也持續擴大搜索，向上溯源，不排除有其他共犯可能。

