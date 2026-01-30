囂張標註「詐騙集團販賣部」！高市刑大破獲「貓池」機房2年狂削5百萬

電信設備「貓池」近年已成詐團犯案工具。警方提供

38歲黃姓男子大量收購國內外人頭門號，並利用俗稱「貓池（Modem Pool）」的電信設備在台中架設機房，一次操作上百門號供詐騙集團量產虛擬帳號及收發詐騙簡訊，2年獲利近500萬元。警方收網時，還發現犯嫌竟在電信卡包裝上標註「詐騙集團販賣部」，行徑囂張。

高市刑大偵三隊是在追查假投資詐騙案時，發現詐騙集團使用的通訊軟體與電商帳號來源異常，深入溯源後鎖定在台中地區出沒的黃姓主嫌及其員工。警方日前與台中市警局第五分局組成專案小組，報請高雄地檢署指揮前往台中市北區、西區執行搜索，順利將黃男與旗下員工逮捕移送高雄地檢署偵辦。

檢警查出，黃男收購大量包含台灣及泰國的人頭SIM卡，並利用「貓池」設備快速申請上百個LINE、WhatsApp等通訊軟體、電子支付及電商平台的人頭帳號。這類「虛擬分身」隨後轉賣給詐團，協助其躲避執法部門追蹤。初步估算，黃嫌經營此「帳號工廠」2年來，不法獲利已逾480萬元。

警方指出，「貓池」設備原名為Modem Pool，因中國俗稱數據機為「貓」而得名。該設備本是提供政府或企業進行大量通訊使用的合法工具，一台設備可同時插入8至16張、甚至上百張SIM卡，不料近年竟成詐騙集團的犯罪利器。

據了解，透過連線電腦軟體，貓池可一次性大量代收簡訊驗證碼，省去傳統手機逐一換卡的繁瑣過程，達到變造發號端號碼、攔截訊息及大量發送假簡訊等目的，效率極高，已成詐團犯案的重要工具。

高雄市政府警察局長趙瑞華表示，去年（2025年）高市警局成功攔阻2397件提匯款詐騙，金額高達18億6288萬元，較前年顯著成長。在警政署的多次專案行動中，高雄市在查扣不法所得及緝捕集團人數上，均名列全國前茅。

高市刑大大隊長鄢志豪則特別提醒，目前「假投資」詐騙造成的損失金額仍居首位，呼籲民眾切勿輕信不明網路連結或來源不明的投資管道，若有疑慮，可多利用「打詐儀錶板專網」瀏覽最新詐騙資訊與警語，守護自身財產安全。



