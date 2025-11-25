囂張毒駕女衝撞警車 桃園分局警連開8槍制伏

毒駕女拒檢逃逸，警方強勢作為捍衛民眾安全。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市驚傳毒駕拒檢事件！昨（24）日下午3時43分許，桃園警察分局小檜溪派出所員警於三民路一段與自強路口執行交通稽查，攔查一部未依規定使用方向燈的自小客車時，眼尖員警發現車內疑似有毒品吸食器，遂欲進一步盤查。不料，該車駕駛許姓女子（51歲）見狀，竟心虛加速逃逸，警方見狀立即通報啟動攔截圍捕。

許女為躲避警方追緝，沿三民路、長壽路一路往龜山方向亡命狂奔，途中不斷蛇行，無視其他用路人安全，企圖規避警網攔查，甚至多次衝撞警車，行徑囂張，嚴重威脅民眾生命安全。

鑑於許女的危險駕駛行為已對社會大眾構成極大威脅，警方決定採取強硬措施。員警於龜山區長壽路與忠義路一段進行前後包抄，成功將許女駕駛的車輛逼停。員警隨即下車，果斷對準自小客車輪胎連開8槍，精準擊破前方左右兩輪及右後輪胎，使其無法動彈。

為避免許女再度逃逸，員警隨即強勢破窗，將許女從駕駛座拉下車制伏。經警方仔細搜索，於車內查獲海洛因、安非他命等毒品，並對許女進行毒品唾液快篩，確認其在駕車前曾吸食毒品。

桃園分局表示，許女的行為不僅觸犯毒品危害防制條例，更涉嫌公共危險罪，全案已依法移請桃園地方檢察署偵辦。警方強調，絕不容忍毒品犯罪及任何危害民眾安全的行為，將持續加強巡邏及攔檢，維護社會治安，保障市民安全。

本次事件中，桃園警方展現了迅速、果斷的執法能力，成功制止了一起可能造成嚴重傷亡的毒駕事件。警方呼籲民眾，切勿以身試法，毒駕不僅危害自身安全，更對其他用路人造成極大威脅，警方將持續嚴厲取締，絕不寬貸。(圖/警方提供)