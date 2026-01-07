囂張男昔喊「X賴清德」下場曝光 四叉貓揭真實身分網傻眼

政治中心／徐詩詠報導



過去經常評論時事的網紅四叉貓（劉宇席），今（7）日稍早在臉書透露，日前一名網友不斷利用PTT帳號「saber0408」，發布要對總統賴清德不利的文字。遭其他網友報案後，近期判決結果出爐，讓該帳號真面目隨之曝光。不少網友看完後卻因1關鍵驚呼不斷。

四叉貓在臉書指出：「PTT有個帳號『saber0408』，看推文屬性應該是偏民眾黨的小草。長期（兩年以上）在PTT留言要把賴清德給XX（不利），我爬了一下網站紀錄，最近兩年他的仇恨留言數百則，然後前陣子終於有網友去幫忙報案，最近判決出來了。28歲，男，游姓，國內大學在學生，住新北市瑞芳區，但深表悔悟且沒有前科紀錄，犯後態度良好，所以檢察官讓他寫個悔過書就緩起訴了。」

囂張男昔喊「X賴清德」下場曝光！四叉貓揭真實身分：28歲大學生

四叉貓貼出恐嚇賴清德PTT帳號真實身分。（圖／翻攝四叉貓臉書）

原先報案的網友也貼出對方緩起訴處分書，表示：「蠻出乎我意料之外，本來以為是境外網軍，結果是大學生。有找律師陪他吧，感覺應該是在張文殺人前就判好了，如果先發生張文殺人，可能就不是這樣緩起訴。不過話說回來，28歲還在讀大學，這樣算哪種草？」多數網友看完關鍵後，紛紛留言「小草果然不會令人失望，總是如此素質」、「28歲的大學在學生？」、「就是不嚴辦，這些無知才會愈來愈囂張」、「28歲大學生真悲哀」、「28歲還大學生」、「他是打算一直讀書就不用工作了啃？」





