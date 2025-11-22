囂張竊嫌起歹念 侵入病房行竊 終入警網

圖說：發言人臺北市中山分局中山二派出所長歐陽勳。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中山分局中山二派出所日前接獲民眾報案，於9月2日在醫院住院期間曾短暫離開病房，隨後發現平板電腦不見。經警方到場調閱監視器，發現有1名陌生男子潛入病房區，形跡可疑；調查期間，陸續接獲4名被害人報案，在院內就診期間，錢包或手機等財物不翼而飛，警方依被害人供述嫌犯特徵比對監視器畫面，進而鎖定傅姓慣竊涉案。

為擴大清查傅嫌涉案情況，中山分局隨即與臺北市刑事警察大隊肅竊組成立專案小組，啟動共辦機制，經臺北地檢署核發拘票，於11月19日將傅嫌緝捕到案，全案依竊盜罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署偵辦並建請聲押，案經臺北地方法院裁定羈押。

中山分局提醒，民眾外出時應將貴重財物隨身攜帶，或放置在視線可及且不易被竊取之位置，勿將財物留置於公眾得出入之場所，以免讓宵小有機可趁。