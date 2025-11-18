囂張詐團閒置蘭園關「豬仔」 騙2400萬換美金匯南美 雲檢偵結起訴7人

【記者莊曜聰／雲林報導】49歲郭姓男子為首的詐騙集團，疑似將「黑吃黑」的團夥押到雲林北港鎮的廢棄蘭園關押，當作「豬仔」施虐毆打，檢警獲報荷槍實彈攻堅救出3人，又循線在嘉義、彰化、桃園等地逮到郭男等12名犯嫌，發現該犯罪集團以求職詐騙手法，先取得個資、帳戶再將人監禁控制行動形同「剝皮」，又行騙得手逾2400萬元匯到海外規避查緝，今天偵查終結，依法起訴郭男等7人。

雲林縣警局北港分局接獲線報，有詐騙集團在北港某生技公司閒置廠房設置據點，用來關押侵佔詐騙款項的成員，其中劉姓、林男遭拘禁期間，被束帶綑綁，又多次遭到痛毆，因傷勢嚴重才被釋放「丟包」，警方報請雲林地檢檢察官蔡少勳、曹瑞宏指揮偵辦，見時機成熟出動警力上門查緝，救出3名遭囚禁的「豬仔」。

現場查扣用來關押及威脅成員的鎮暴槍、子彈、束帶、辣椒水等工具，並查扣海洛因、大麻、安非他命、依托咪酯（喪屍菸彈）等毒品，警方調查，詐騙集團以5到15萬元不等的代價利誘莊姓、廖姓、洪姓3名男子，由莊男登記做為公司負責人，再以公司名義申請銀行帳戶，廖男、洪男則提供個人資料讓詐團使用，得手後又把3人囚禁，不讓其與外界接觸。

詐騙集團以「假投資」方式，對多位被害人進行詐騙，得手後款項透過帳戶層層轉匯，不法所得約2400萬元，全部兌換成美金，最後轉匯到南美智利的銀行，製造斷點掩飾犯罪金流，雲林地檢今天偵查終結，依組織犯罪防制條例、詐欺罪、洗錢防制法、刑妨害自由等罪嫌起訴郭男等7名被告。

警方攻堅救出3名「豬仔」，起出作案工具、毒品等贓證物，今天偵結起訴。翻攝照片

