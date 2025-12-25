囂張駕駛國1匝道入口攔車飆罵 還強刪手機畫面！國道警要查

【記者鮮明／台中報導】1輛休旅車前天（23日）行經國道1號台中大雅交流道入口匝道時，疑因行車糾紛遭1輛白色轎車攔下，白車駕駛下車強行打開休旅車駕駛座車門怒罵三字經，揚言「再擋在恁北前面試看看」，還強迫對方刪除手機畫面。國道警方表示未接獲報案，白車駕駛已涉危險駕駛及刑法公共危險、強制等罪，將主動偵辦。

根據網傳畫面，1輛休旅車前晚疑因擋到1輛白色Nissan Tiida轎車，在國道1號大雅系統交流道北上入口匝道處被該輛白車攔下，白車駕駛下車後惡狠狠走向休旅車駕駛座，強行打開車門對著休旅車駕駛罵三字經，被害人回稱「幹嘛啦，我在載客人」，白車駕駛則大喊「冤家啦（指吵架），有種就下來」。

白車駕駛指著被害人說「恁北給你一個機會，你好好開車哦，再擋在恁北前面試看看」，關上車門後又再次打開車門，強迫被害人刪除手機內的畫面，確認已刪除後才離開。

國道公路警察局第三大隊表示，有關民眾於「社會事新聞影音」張貼影像，一部自小客貨車疑似因行車糾紛遭攔停於車道上，本大隊尚未接獲民眾檢舉及報案，後續將調閱相關影像，通知當事人到案說明調查釐清。

警方說，該白色自小客車行駛高速公路非遇突發狀況於車道中暫停，將依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款，處新台幣6,000元以上3萬6,000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照六個月；另有涉嫌刑法部分，如事證明確將依公共危險罪、強制罪偵辦。

警方呼籲用路人，如發生糾紛應採取理性和平、合法方式解決問題，尊重彼此立場，避免言語挑釁，如有爭議無法解決，請撥打110報案或1968通報國道相關單位，交由警方依法協助。

