囂張！中國海警船2度襲擾 海巡怒「中、英文廣播」強勢驅離

中國海警船2度襲擾，海巡怒「中、英文廣播」強勢驅離。 （取自海巡署官網）

海巡署今（20）日表示，中日2國情勢持續緊張，中國海警船在我國周邊海域活動不斷，繼11月13日中國海警船以「一路縱隊」模式侵擾金門海域後，今日，中國海警船再度編隊，分別於上午及下午2度襲擾，並轉換為「東西分進」模式，企圖測試我方在不同情境下之應對能力。

海巡署說明，今日8時許，海巡署金馬澎分署第十二巡防區偵獲關閉AIS之中國海警船，顯有侵擾意圖，立即調動巡防艇前推部署；9時，中國海警「14515」、「14603」、「14605」及「14527」等4艘船兩兩一組，分別自烈嶼西南方及料羅東南方航入我國水域，並以縱隊方式航行。

海巡署4艘巡防艇航前近迫，採取併行監控，阻擋中國海警船深入，直至其離開我國水域；同日下午15時，中國海警再度侵擾，海巡署巡防艇秉持不迴避、不退讓之原則，堅守我國水域，並透過中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，於17時航出金門限制水域。

海巡署強調，中國海警10月份未有侵擾金門水域狀況，在中日情勢升溫之際，中國海警亦於本月3度密集侵擾金門水域，面對中國海警的威脅，金馬澎分署及第十二巡防區無論日夜或天候海象狀況，均維持全天候高強度監偵、反應及部署能量，以應對中國海警船，此外，鑑於近期中日兩國情勢，海巡署持續密注海面目標動態，遇有違常徵候時於第一時間妥慎應處。

