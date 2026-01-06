囂張！中國海警一週兩度進犯 海巡強勢驅離

▲一週內兩度進犯！中國海警分頭包抄金門海域，我海巡強勢併航驅離。（圖／海巡署）

[NOWnews今日新聞] 中國海警持續進行灰色地帶襲擾活動，繼去年12月底才侵入馬祖及金門烏坵水域，6日下午再度編隊現蹤金門周邊海域。海巡署金馬澎分署第十二巡防區偵獲動態後，研判具有明顯侵擾態勢，隨即啟動應變機制，緊急調派巡防艇前往對應拒止，並展開強勢驅離行動。

下午2點多，海巡署觀測到中國海警船，於金門南方水域分兩處集結，隨即預置巡防艇於限制水域前緣部署。下午3時10分，中國海警「14529」、「14609」、「14603」及「14533」等4艘船隻，採取「兩兩一組、東西分進」模式，分別自烈嶼南方與料羅東方航入我國限制水域，試圖分散我方監控能量。海巡巡防艇立即採取一對一併航監控，並以中英文無線電廣播嚴正警告，最終於下午5點12分，成功迫使中國海警船轉向航出限制水域。

海巡署針對中國海警一週內連續侵擾金門水域，表示嚴正譴責，並批評此舉片面破壞區域和平穩定，嚴重影響海域秩序。海巡署強調，儘管近期受強烈冷氣團影響，導致海象惡劣，海巡人員仍全天候維持高強度的監偵與勤務部署，持續以堅定立場捍衛國家主權及自由民主價值。

