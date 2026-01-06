囂張！台灣共產黨元旦升五星旗 黃偉哲今硬起來拆掉：國家的尊嚴不容踐踏

即時中心／徐子為報導



台灣人民共產黨今年元旦在台南新營區升中國五星旗、並播放中國國歌。台南市政府表示，當場警局要求停止違法集會，並於今（6）天依法拆除違法設施。台南市長黃偉哲表示，國家的尊嚴不容踐踏，已拆除新營「共產黨違建旗座」及相關違法設施。





台南市府說明，新營2018年起出現以鐵皮搭建的紅色建物，門口懸掛簡體字匾額「台灣人民共產黨，兩岸一家過好日子」，現場並升掛中國五星旗。市府追查，該建物未申請建築許可，並非合法宗教設施。市府於2019年認定該建物是違章建築，並執行第一次強制拆除。2022年，原址重建，但仍屬違章建築，市府再度執行第二次強制拆除。



黃偉哲今下午在臉書粉專發文，強調「國家的尊嚴不容踐踏！針對一而再再而三挑戰公權力的違法行為，稍早已拆除新營『共產黨違建旗座』及相關違法設施。」逾2.1萬網友叫好按讚支持。



此外，台南市府透露，同一地點又出現違章建物，一併依法執行第三次強制拆除。





