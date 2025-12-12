地方中心／陳崇翰 基隆報導

大膽狂徒！基隆中山區土地公廟正對面，竟然有人在神明眼皮底下，開設"天九牌職業賭場"，謀取利益，還用監視器辨識出入對象及過濾人車，行徑相當囂張，員警前往破門攻堅，當場查獲賭場負責人、工作人員、賭客等19名，以及13萬多元現金及證物。

多名員警荷槍實彈，破門撞進一間民宅。

只見這裡面可不是一般住家，桌面上放著滿滿的賭具，原來是間賭場，被這麼一突襲，嫌犯嚇得驚慌失措，乖乖配合。

囂張! 土地公廟正對面開賭場 警破門攻堅逮19人。（圖／民視新聞）





員警掌握情資，基隆中山區太白街土地公廟附近，夜夜人聲鼎沸，原來竟然是有人在這裡經營"天九牌職業賭場"，而且就這地點就在神明的正前方位置，相當囂張，還用監視器辨識出入對象及過濾人車，以為縝密防範，但仍被員警破獲。





大膽狂徒，在神明眼皮底子下開賭場，下場就是通通被依法送辦。





原文出處：大膽狂徒！神明眼皮底下開賭場 警破門攻堅逮19人 查獲逾13萬現金

