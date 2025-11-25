即時中心／林耿郁報導

英國風景如畫的牛津郡（Oxfordshire）一處農地，近日遭人非法傾倒大量廢棄物，堆成長達150公尺、高約6公尺的「垃圾山」，引發當地居民強烈憤怒；英國環境署（Environment Agency, EA）宣布，已逮捕一名來自吉爾福德（Guildford）地區的39歲男性嫌犯，並將此事定義為「嚴重事件」。

囂張至極！BBC報導，這座「垃圾山」位於基德靈頓（Kidlington）附近，介於切威爾河（River Cherwell）與A34公路之間，車流來往的區域。

當地民眾表示，從今（2025）年夏天開始，幾乎每晚都有卡車亂倒大量廢棄物，但卻過了數個月才東窗事發。

首相施凱爾（Keir Starmer）震怒表態，政府將動用「所有力量」追究責任，確保嫌犯必須繳納所有除汙費用。

環境署指出，這堆垃圾山內容，多為家庭垃圾處理後的殘餘物，包括碎塑膠、保麗龍、輪胎與其他廢料等，且似乎已被初步加工，才被非法傾到在現場。

專案調查啟動：犯罪組織涉案可能性高

環境署泰晤士區主管安娜・伯恩斯（Anna Burns）痛批，這起「駭人聽聞」的非法亂倒垃圾，足以對社區與環境造成嚴重影響。

目前現場已被法院下令封鎖；自10月23日以來，也未再出現新的亂倒垃圾行為。警方提醒民眾不要靠近，因為該地不僅是犯罪現場，也有「安全疑慮」。



居民憂心污染 官方：水質檢測暫無異常

環境署表示，已針對切威爾河及周邊土壤，進行水質、環境監測，目前暫時未發現垃圾造成的環境污染跡象，但會持續監控與謹慎評估。

居民憂心，這座巨大的垃圾山，可能需要長達一年時間才能清理完畢。

原文出處：快新聞／囂張！英國牛津郡「犯罪集團亂倒垃圾」 首相震怒、官方定調「嚴重事件」

