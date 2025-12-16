社會中心／黃富溢 宜蘭報導

宜蘭羅東知名小吃多，但也出現不少車輛違停，14號周日就在知名綠豆沙店家門口，有民眾拍下前方駕駛違停下車，違規跨越馬路到對向買綠豆沙，完全無視車子擋到後方車輛，還高調辱罵"是不會過是不是"，挨罵車主把影片po上網，大批網友狂批違停還囂張，警方將祭出罰單。

前方黑色轎車，怎麼突然停下來？原來前方白色掀背車停在路旁，擋住去向，逼得黑車違規壓雙黃線通過，這時左邊，米色外套的男子，手拿著綠豆沙跨越馬路從容走回車上，嘴裡還唸唸有詞。網友透過他的嘴型翻譯，他說的話疑似是，走這邊啊，阿是不會過是不是？後方車主莫名其妙挨罵，明明被擋的是我耶？影片po上網取名「違停停得理所當然、理直氣壯」，大批網友怒刷一波很囂張喔，這就是違停的嘴臉，不要臉天下無敵，不是應該自知理虧，然後趕快閃人嗎？

廣告 廣告

囂張！違停羅東鬧區買綠豆沙 駕駛嗆後車遭網友炎上

14號周日就在知名綠豆沙店家門口，男子違規停車買綠豆沙，還高調辱罵「是不會過是不是」？（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）當地民眾：「你臨時擋在車道上，然後又塞到後面，就會覺得很不舒服，會很生氣啦，臨停可以但是要注意一下，不要影響其他人滿無奈的，然後態度要好一點。」其實宜蘭羅東這處綠豆沙名店，曾發生警車違停買綠豆沙遭到檢舉，甚至登上媒體，附近知名店家包括林場肉羹，北門綠豆沙，聯全麻糬，魏姐包心粉圓，廣興做粿，多多少少會發生違停問題，但像這樣高調違停的車主，確實罕見。

囂張！違停羅東鬧區買綠豆沙 駕駛嗆後車遭網友炎上

其實宜蘭羅東這處綠豆沙名店，曾發生警車違停買綠豆沙遭到檢舉，甚至登上媒體版面。（圖／翻攝宜蘭在地新聞網FB）羅東分局四組組長藍鄧鑫：「本案警方並未接獲相關報案，該行為態樣係為在，顯有妨礙他車通行處所停車，依據道路交通管理處罰條例，第56條第1項第5款，處行為人新台幣600元以上，1200元以下罰鍰。」有人把方便當隨便，違停竟理直氣壯，就等著收罰單。

原文出處：囂張！違停羅東鬧區買綠豆沙 駕駛嗆後車遭網友炎上

更多民視新聞報導

慟！高雄警外出抓車手撞違停貨車殉職 「一生奉獻警職」同仁超不捨

公館商圈警車帶頭違停? 民眾跟進臨停吃紅單

日車站「台灣國旗擋道」畫面曝！挨轟：好意思笑中國

