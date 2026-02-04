囂張！ 騎士雙載沒戴安全帽 疑酒駕拒檢警圍捕

台南有機車騎士雙載騎車還沒戴安全帽，不但拒檢在巷弄內危險駕駛，還跑給警察追。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





台南有機車騎士雙載騎車還沒戴安全帽，不但拒檢在巷弄內危險駕駛，還跑給警察追，警方圍捕10分鐘後將人逮捕，他疑似喝酒心虛，才加速逃逸，被警網圍捕之後，騎士無照駕駛，還拒測，警方當場製單舉發。

附近民眾表示，逮捕的聲音非常大，傳遍巷弄讓不少人受到驚嚇，而機車騎士因為涉及多項違規，警方依酒駕拒測、危險駕車、不服稽查取締、無照駕駛，以及未戴安全帽為由，當場製單舉發。

台南歸仁分局副分局林逸新：「機車酒駕拒測，可罰18萬元以上罰鍰，車輛移置保管，吊銷駕照並強制參加道安講習。」

另外除了酒駕拒測之外，機車無照駕駛罰3.6萬元，危險駕駛最高3.6萬元，林林總總多項違規加起來，罰鍰將近30萬，該罰的每一筆都逃不掉。

