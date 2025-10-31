民視新聞／綜合報導

有夠囂張！一名20歲妙齡女子，凌晨騎機車，排氣管發出轟隆隆噪音，引起警方注意，攔查時發現，除了疑似改裝排氣管，還發現車牌翹牌，置物箱內還找到，車牌套，上面印著，反正你們也抓不到我，警方看了好氣又好笑，依法開出罰單！

機車發出排氣管噪音，騎士被警方攔下。

被警方攔下的是一個年輕小女生，警方發現她的車，似乎都有動過手腳。

違規項目可不只翹牌跟後照鏡兩項，有員警發現，就連大燈也沒裝。





囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰

機車騎士疑似違法改裝排氣管遭警方攔下，要求驗車。（圖／民視新聞）

警方接著打開坐墊下的置物箱，赫然發現裡面竟然還有車牌套，上面著印著，反正你們也抓不到我，還有一牌F開頭的英文不雅字樣。唉唷，年輕人太嗆了啦，你看，現在還是被抓到了吧！

第五分局四平派出所副所長蔡柏彥：「於崇德路二段發現一部機車，高速行駛且排氣聲浪異常，遂上前攔查，經查該機車除疑似改裝排氣管外，另涉及車牌上翹、改裝燈具，及後照鏡規格不符等違規情事。」





囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰

年輕人改裝機車，還在車上貼標語，再怎麼囂張還是被警方依法開單！（圖／民視新聞）









這些違規中，最大宗的罰單，就是翹牌，只要未依指定位置懸掛，可能就會被視為無法辨識，罰單三萬六千元，警方呼籲民眾不要以身試法！





