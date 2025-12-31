囑咐黃榮利戰嘉縣？賴打臉無此事

民進黨主席賴清德（左二）昨宣布提名劉建國（左起）參選雲林縣長、陳素月參選彰化縣長、童子瑋參選基隆市長。（黃世麒攝）

民進黨嘉義縣長初選將於12至17日進行民調，「英系」立委蔡易餘與「賴系」縣議員黃榮利競爭白熱化。黃在文宣中提及，身兼民進黨主席的賴清德總統2023年3月囑咐：「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」，被指假傳聖旨；賴清德昨日則強調「並無此事」。對此，黃榮利回應「真相只有一個」，他能體諒總統的為難；蔡易餘則不願評論此事。

民進黨嘉義縣長初選，政見會1月4日即將登場，之前黃榮利宣布參選，就傳出他是賴清德支持的人選，這次黃又在地方文宣中提到賴曾要他準備選嘉義縣長；賴清德昨天透過黨中央發出澄清稿，強調並無此事。

黃榮利昨天得知賴清德否認叫他準備選縣長的說法時，顯得十分訝異，強調只是陳述事實，且當天協調時，除了總統跟他，還有其他人在場，「真相只有一個」，相信大家都知道他不會說這種謊，也能理解總統的為難，現階段他會努力爭取選民認同，拚初選過關。

蔡易餘回應，這是對手的宣傳策略，他不願評論此事，還指當前兩邊選情都在升溫，最重要是掌握好自己的選舉節奏，好好展現自己對嘉義縣政推動的論述，贏得選民支持。

民國108年時，黃榮利在前總統蔡英文與賴清德黨內總統初選時，曾與嘉義縣主流派背道而馳全力挺賴，被視為與賴關係交好的「賴系」，這次投入縣長初選以來，即多次提及賴曾囑咐他要為選縣長做準備。

民進黨重申，中央黨部再次提醒所有參與初選的黨內參選人，都應遵守初選相關規定。

此外，民進黨昨天中執會通過提名陳素月參選彰化縣長、劉建國選雲林縣長、童子瑋角逐基隆市長。賴清德致詞時強調，三人相同特質就是有很好的民意基礎、專業問政，獲得民眾一致肯定。

此三縣市對手都是政治家族勢力，陳素月坦言有壓力，但她覺得民意是最堅實的後盾、會努力勤跑基層，尋求鄉親支持。

劉建國則說，他是承載人民給予的使命，會努力打拚，家族政治使命來自家族政治延續，做市場區隔就能理解到未來努力方向。

童子瑋則表示，參選是為了城市發展、家鄉改變，不是為了家族使命，他的父親、爺爺沒在基隆從政，但在地方服務多年，是多年調解會主席，包含醫療服務，每天兢兢業業，會努力用勤跑來打破家族政治。