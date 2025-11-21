囚房變春色場所？女模「鑽監獄密室陪睡」獄警收賄玩很大 保險套成破案關鍵

[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導

泰國曼谷中央監獄近來爆出震撼全國的醜聞。當局接獲檢舉後突擊搜索，發現有獄警疑似收取高達「7位數賄賂」，專為被關押的中國籍重刑犯提供各式「VIP特權」，包括違禁品、電器用品，甚至安排中國籍頂級女模以特殊管道進入監獄，與囚犯在密室發生性行為。調查人員在密室內發現使用過的保險套及沾有體液的面紙，目前也已送驗DNA，預計將釐清更多涉案人士。

泰國曼谷中央監獄近來爆有獄警疑似收取高達「7位數賄賂」，放行女模進監獄配睡囚犯。（示意圖／unsplash）

泰國媒體《Khaosod》報導，獄政廳16日針對曼谷中央監獄進行突襲，查獲大量違禁品與受刑人不應持有的物品。獄政廳21日進一步說明，突查行動中確實發現獄方人員涉入違法行為，提供受刑人「特殊照顧」。相關職員已遭調離，監獄長亦被調往獄政廳總部，並由督察、人力與紀律單位共同組成調查小組，徹查整起事件。

初步調查顯示，主導整起弊案的是第3監區的中國籍囚犯，他們在區內建立強大影響力，不僅壓迫泰籍受刑人，也透過「捐贈」名目引入電器用品、刀具等違禁物品；部分泰籍囚犯甚至被要求擔任「僕役」。最驚人的是，中國囚犯透過管道聘請女模從境外飛抵泰國，再由獄警帶入監獄長辦公室所在樓層後門，繞過第一道門的檢查，直達監獄底層的密室。該密室原為貴賓接待區，隱密程度高，因此成為非法活動的關鍵場地。

突擊行動當天，執法人員當場逮捕一名女模與中國籍囚犯，也在現場取得沾有精液的面紙與其他證物。此案目前已造成監獄長與19名獄警全數調職，獄政廳也啟動全面調查機制，強調將查明所有涉案人員，絕不寬貸。

