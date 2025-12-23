囚禁女友3年！他痛下殺手「公寓藏屍」 定期除臭除蟲3年半竟無人發現

韓國一名38歲男子在殺害同居女友後，將遺體藏匿於單身公寓長達三年半，法院判其有期徒刑27年。圖／翻攝自pexels

韓國一名38歲男子在殺害同居女友後，將遺體藏匿於單身公寓長達三年半，期間甚至持續維持租約、噴灑除臭劑掩蓋異味。法院認定其行為「殘暴且邪惡」，判處有期徒刑27年，並命其出獄後配戴電子腳鐐15年。

根據《韓聯社》報導，法院判決內容指出，該名38歲男子於2015年在日本一家商店工作時，結識30多歲的受害者B女。B女曾於2006年離婚，獨自撫養兒子。兩人關係逐漸密切，並於2016年初開始同居於日本的一間單身公寓。

然而2017年男子因非法居留問題遭日本當局逮捕，隨後被強制遣返回韓國。返韓後，男子對B女產生強烈執念，多次聯繫其親友。2018年2月，B女因探望生病的母親前往韓國，卻就此陷入悲劇。

調查指出，男子奪走B女的護照，強迫其與自己同住於仁川的一間單身公寓，並對其生活進行全面控制。由於戶籍遭註銷，B女無法辦理銀行帳戶或手機，只能依賴男子提供現金維生，也被禁止與家人自由聯繫。儘管B女的姐姐曾向警方報案失蹤，警方一度與B女取得聯繫，但在男子阻撓下再次失聯，最終完全與外界隔絕。

案件發生於2021年1月10日，即男子因涉詐騙3億韓元即將宣判的前一天。當天兩人飲酒後發生爭吵，B女因擔心男子入獄後的生計問題表達不安，男子隨即表示「我要去見我的兒子」，並將B女勒斃。

犯案後，男子未通報警方，而是將遺體留在單身公寓內，持續繳納房租，定期前往查看狀況。他以清潔劑、水及空氣清新劑混合噴灑房間與屍體，並點香、開空調及電風扇防止異味外洩。調查也發現，男子曾長時間向遺體噴灑殺蟲劑，以清除滋生的蛆蟲。

在藏匿屍體期間，男子過著雙重生活，結識另一名女子並與其生下一名女兒。直到2024年6月，男子因另一起詐騙案件被捕，無法再前往公寓處理遺體，命案才逐漸浮出水面。同年7月，大樓管理員向警方通報一間長期無人進出的房間散發惡臭，警方隨即破門調查，發現B女遺體，距離命案發生已過三年半。

仁川地方法院刑事第14庭表示，被告長期藏匿遺體、漠視死者尊嚴，其行為「嚴重侮辱人類尊嚴，性質極其惡劣」。法院指出，受害者在生前已完全受被告控制，無法求助或與家人聯繫，理應對男子處以與其罪行相符的重刑。男子已於本月19日就一審判決提出上訴，案件仍在審理中。



