我記得那條繩子。它纏在我的四肢，勒出一道道紅痕，像是某種無聲的標記。我跪在地上，膝蓋與水泥的摩擦生出一種隱隱的痛感。鄰居阿婆的聲音在頭頂響起：「來，叫一聲，讓我聽聽。」

狗是怎麼叫的？我當時想著，喉嚨裡發出不確定的嗚咽。她笑起來，彷彿真的聽見了一隻狗在撒嬌。

這不是遊戲。

她拉緊繩子，我的脖子猛地向前一拽，眼前一陣發黑。涼涼的舌頭舔上我的手，是巷口的流浪狗，瞳孔深處映著一個縮小的我。我與它四目相對，突然分不清，究竟是誰被圈養在這條窄巷裡。

這記憶像一道未曾癒合的傷口，時隔多年依然滲著血色的細線。我站在發霉的牆前，視線沿著斑駁的紋路向上，那些黴菌像是觸手，悄無聲息地吞噬著牆面，彷彿也要蔓延至我皮膚底下。

「這些黴菌來自外星。」是姊姊的聲音。

我轉頭看她，發現她的嘴脣輕微顫動，像是在模仿著某種遙遠的低語。她的眼睛映出窗外灰暗的天空，像兩口微縮的深井，幽深無底。

她說：「它們正滲透我們的基因，改變著我們的本質。」

「你在說什麼？」

「父親已經變了，你沒發現嗎？」

我看向餐桌前的男人。

他的手指輕顫，皮膚下閃著一層淡淡的金屬光澤。那光澤宛如液態，像水波一樣晃動，卻在細看時消失無蹤。我盯著他的臉，卻發現那根本不是父親，而是一張被時間侵蝕的空洞面孔。

「你們不該來這裡……」他終於開口，聲音是低沉的嗡鳴，如同從一部廢棄的錄音機中迴盪出來的舊錄。

我想起軍中的日子，暗無天日的寢室，鞋櫃上懸吊的吊床，夜裡有人從上鋪翻下來，落地的聲音沉悶得像是骨頭斷裂的響動。有人蒙著我的頭，把我按進馬桶裡，冷水灌進我的鼻腔。我嗆咳著，聽見耳邊笑聲四起，像是某種遊戲的背景音效。我試圖喊叫，卻什麼聲音都發不出來。

水漫過臉時，我彷彿看見那條繩子，再一次勒住了我的脖子。

然後電話鈴聲響了。

那聲音尖銳，刺破空氣的沉悶，我的心臟驟然緊縮。我不想接，卻像是被某種力量操控著，緩緩拿起話筒。

「你們要小心。」

母親的聲音從彼端傳來，斷斷續續，像是一盤快被時間撕裂的磁帶。

「媽？」我的聲音發顫，「妳在哪裡？」

「你爸又在發酒瘋，他拿刀子要...殺...我......」

訊號突然變得模糊，像是一道無形的界限將她的聲音劃分為兩個世界。我聽見自己在話筒裡喊她的名字，一次又一次，卻只換來一片死寂。

姊姊低聲道：「她又來了。」

我看向她，她的臉龐顯得異常陌生，彷彿被風吹散的碎片，輪廓逐漸溶解。我突然明白了──電話那頭的，並不是母親。她或許是在某個我遺忘的時間點，或許從未真正活過。

父親站起身，動作緩慢而僵硬，像一個即將生鏽的機械。他的眼睛裡沒有光，只有一片死寂的黑暗，彷彿正看向某個遙遠的地方。

「命運早已注定。」他的聲音回盪在空氣裡，不屬於這個時空。

我的身體開始顫抖，房間的牆壁像液體一樣緩緩流動，世界正在崩塌。霉菌迅速爬滿了地板、天花板、我的腳踝，甚至鑽進皮膚的縫隙裡，我聽見血管裡傳來細微的蠕動聲，如同無數細小的生物在體內爬行。

姊姊的聲音在耳邊響起：「這不是我們的身體，這只是我們的囚籠。」

最後一刻，我看見自己的指尖逐漸透明，變得像霧一樣虛無。

＊＊＊

我猛地睜開眼睛，眼前是一片蒼白的天花板。光線過於明亮，彷彿要刺穿我的眼球，空氣中瀰漫著濃重的消毒水氣味，刺鼻得讓人作嘔。我試圖坐起來，卻感覺自己的身體被無形的束縛纏住，沉重而遲鈍。

「你醒了？」一個柔和的聲音響起，帶著一絲憐憫的溫度。我轉過頭，看見一名穿著白衣的護理師站在床邊，臉上的微笑像是一張過於光滑的面具。

「這是……哪裡？」我的聲音乾澀而陌生，彷彿已經許久未曾開口。

「精神療養院病房。」護理師低聲說，語氣小心翼翼，眼中閃過一抹不易察覺的猶疑，「你經歷了一場嚴重的精神崩潰，但別擔心，現在你安全了。」

「安全？」這兩個字像一顆冰冷的子彈，緩緩滲透進我的腦海，卻帶不來任何安心的感覺。我的心跳加速，混亂的記憶如潮水般洶湧而來──那些黴菌、父親、母親與姊姊、那些彷彿來自另一個世界的聲音……這一切，真的只是我的幻覺嗎？

我緩緩抬起手，陽光穿透窗戶，落在我的指尖，卻沒有帶來任何溫度。那光線蒼白得像是不屬於這個世界，像是來自更遙遠的地方──不，那不是陽光，那是某種冷漠的監視，是某種無形的囚籠。

我望向窗外，卻看見一片毫無邊際的灰白色，沒有樹木，沒有街道，甚至沒有天空，像是某種模糊不清的夢境。這裡......真的是精神病房嗎？還是，我從未離開那場噩夢？

不遠處，一隻流浪狗對著我吠叫。流浪狗脖子上的繩子，莫名的感到熟悉。