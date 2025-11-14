四中全會後習近平續掌權 學者：從集中領導轉為集體防衛

新台灣國策智庫14日邀請國內專家學者探討中共四中全會後習近平的權力格局。學者認為，中共從過去習近平獨大的「集中領導」，逐漸轉化為群體共同維護以習為中心的「集體防衛」，來應對目前中國內外交困的問題。



中共第20屆中央委的第四次全體會議(四中全會)於10月底正式落幕，會中除大致底定北京當局下個五年(十五五)的發展框架，也基本確定黨主席習近平將持續掌權至2030年。



對此，凱達格蘭基金會所屬的新台灣國策智庫14日中午舉行「集中領導到集體防衛－四中全會後習近平權力格局的再定位」論壇會議，並廣邀國內政治、軍事、中共事務等領域的專家學者，共同探討四中全會後中共政權的改變，及對台灣可能的影響。



淡江大學中國大陸研究所教授洪耀南指出，由於四中全會前的一波軍方高層整肅活動，讓這次會議中的政治張力與戰略意涵特別突出，同時也可觀察發現中共政治治理的風格出現微妙變化，從過去幾年的「權威集中領導」逐步成為黨內協同回穩的「集體防衛」。



洪耀南進一步分析，從會後宣傳來看，中共中央不斷強調「兩個維護、兩個確定」，其核心戰略意涵就是在中國內外交困之下，透過集體的責任機制穩固習近平的權力。洪耀南說：『(原音)過去習近平的領導就是以習近平為一個三角形的方式，領導整個下面，不管是政治局常委、軍事常委。現在的「集體防衛」應該是個圓形，習近平在中心，這些人要來鞏固這個核心。所以「集體防衛」雖然不是官方的語言，但是我們可以來描述當前中共政治權力運作的一種概念的提煉，為維護體制的穩定跟政權的安全，展現出合力應對危機、共同承擔風險。』



開南大學副校長陳文甲則指出，習近平上台迄今已13年，個人的集權已達到極端，為了保護他的權力，早已滿朝都是「習家軍」，但絕對的權力會造成絕對的腐敗、絕對的專制，也就絕對會充滿了危機。



台灣國際法學會副秘書長林廷輝也認為，外界常猜想習近平的權力是否被架空，但就目前看來還是穩定的。雖然日前共軍新一波清洗對象多為所謂「習家軍」，但也顯示他有把人「拿掉」的權利，這也是一種統御之術。