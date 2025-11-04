四中全會、川習會落幕 學者：台灣應具備3大因應戰略
近半個月，包括中共「四中全會」、韓國「川習會」以及「亞太經濟合作會議」(APEC)接力登場。學者評估，台灣應具備3大因應戰略，並強化南方市場，透過深化新南向政策，與美國、日本、印尼等民主經濟體供應鏈合作，減少對中國市場過度依賴。
相較「十四五」規劃 「十五五」有3個顯著變化
中共第二十屆中央委員會第四次全體會議通過中共第15個五年計劃的「建議」內容，中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊表示，中國「十五五」規劃是邁向2035年「基本實現社會主義現代化」目標的關鍵一役，也是中國式現代化由「戰略設計期」進入「治理深化期」的轉折點。他說，相較於「十四五」規劃，「十五五」不僅是經濟社會發展的延續藍圖，更是一場制度性與結構性的轉型工程，核心目標在於透過科技創新、綠色低碳與制度改革，來重塑中國的經濟韌性與治理體系。
他觀察，「十五五」相較「十四五」有3樣顯著的變化，首先是「從戰略藍圖轉向制度落地」，政策焦點不再侷限於願景設計，強調執行力與體制建構；其次，「從經濟成長轉向治理韌性」，著重風險控制、能源安全與制度穩定性；再來是「從外部應對轉向制度競爭」，主動參與全球規則制定，意圖以制度輸出取代單純市場競爭，這3個轉向顯示中國已進入治理時代，想以制度設計作為新一輪國家競爭的核心。
劉孟俊：『(原音)我們可以研判，未來他可能不會再那麼強調他GDP成長到底要成長多少，因為我們看過去裡面來講，為了達到每年的GDP 5%以上，其實費盡了心思。』
「十五五」規劃 對台灣的影響
對台灣而言，劉孟俊評估，中共的「十五五」規劃將帶來外溢效果，若中國成功建立內需長效機制與制度型開放，將提升區域市場的吸附力，影響台灣的出口導向型經濟；另一方面，紅色供應鏈的擴張，可能壓縮台灣中階製造與綠色產業空間；還有，中國推動人工智慧、碳市場與數據治理標準，有意在國際形成「中國規範體系」，可能改變台灣科技產業的制度環境與合作版圖。
他強調，理解「十五五」的制度化轉型邏輯，正是評估兩岸互動風險與區域戰略布局的關鍵，他建議台灣要具備3大因應戰略，包括「產業差異化與供應鏈戰略升級」、「拓展經濟戰略自主性」、「建立國家經濟安全戰略」，實質策略如聚焦半導體、AI應用科技的領先地位，強化與民主盟友的供應鏈聯防，並提升關鍵基礎設施的防護，確保供應鏈的安全，同時凝聚產業發展共識，以強化社會韌性應對長期的戰略壓力。
劉孟俊：『(原音)其實要想想台灣在全球南方市場裡面競爭的格局開拓，台灣過去來講就是太過重視北方市場，其實南方市場也變成一個重要的面向，所以說看一下中國的「十五五」之後，它有幾個格局，是不是它經貿格局裡面可能有些調整？比方說是內需來驅動它經濟增長，另外一個是他紅色供應鏈裡面的一些延伸，比方說擴及到新能源、電動車、AI這些東西，從這邊掌握到綠色產業的發展空間。』
美中戰略競爭 不可輕忽東南亞戰場
國立暨南國際大學東南亞學系副教授王文岳也談到，從2020年以來，美中戰略競爭已從貿易戰，擴展到安全、地緣政治與科技領域，東南亞作為亞太樞紐，成為雙方角力的主戰場，美國總統川普這次親自出席東協峰會，重申對區域的100%承諾，促成泰柬邊境停火，中國則與東協簽署擴大版自由貿易協定「東協－中國自由貿易區3.0」，深化經濟綁定，這些都反映了美中兩國從脫鉤朝向務實並存的轉折，更考驗東南亞國家的戰略平衡能力。
他指出，台灣從2020年起，供應鏈加速去中國化，不僅緩解對中國的經濟依賴，更強化台灣在區域的戰略定位；而「新南向政策2.0」深化與東南亞的合作，涵蓋半導體、綠能與數位經濟，今年更與越南簽署AI聯合研發協議，預計帶動GDP成長1.2%。
王文岳：『(原音)包括跟菲律賓、跟越南，乃至於跟日本未來的互動，在這種雙邊的合作機制更為重要的情況之下，台灣可能需要更靈活的去調整這些外交態勢。』
王文岳認為，台灣需建構更具韌性的「矽盾」，透過深化新南向政策與美國、日本及歐洲等民主經濟體供應鏈合作，降低對單一市場的過度依賴；另外，APEC成果的供應鏈框架，有利台灣AI晶片出口，但中共倡議的「世界AI合作組織」恐侵蝕智慧財產，所以，台灣應推動「台灣AI倡議」，強化與韓國、印尼聯盟，並透過民主供應鏈，與美國、菲律賓合作。他強調，在現有變局中，台灣作為印太關鍵節點，獲得了獨特的機遇，應該好好把握。
