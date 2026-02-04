「四主軸」推國家防癌計劃 賴清德：目標2030前癌症死亡率降低1/3

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德指出，政府以「預防、篩檢、治療與照護」為主軸，推動國家癌症防治計畫（圖／翻攝畫面）

總統賴清德今（4）日上午以錄影方式為「2026世界癌症日」致詞表示，政府以「預防、篩檢、治療與照護」為主軸，推動國家癌症防治計畫，強化精準醫療，並編列預算確保癌症新藥基金永續運作，目標在2030年前將癌症標準化死亡率降低三分之一。期盼未來共同努力，讓健康成為台灣進步的重要力量。

賴清德表示，今天是世界癌症日，謝謝癌症希望基金會與高雄市政府共同舉辦「健康台灣、讓希望滾動全台」這麼有意義的活動，尤其基金會副董事長羅盛典以三天時間，透過自行車騎行超過四百公里，來提醒國人癌症防治的重要性，展現推動健康台灣的決心，令人相當敬佩。

廣告 廣告

賴清德指出，根據國際抗癌聯盟統計，癌症是全球死因第2位，平均每年約有1千萬人死於癌症；在台灣，癌症也連續43年蟬聯國人十大死因之首，這些數據都提醒大家，癌症的早期篩檢、即時治療與健康促進非常重要。

賴清德說，身為台灣首位醫師出身的總統，他深刻理解癌症對國人的健康照護與家庭經濟確實已形成巨大的壓力。因此定下目標，希望在2030年之前，達成癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。

賴清德進一步提到，為了達成這個願景，政府以「預防、篩檢、治療與照護」為主軸，推動國家癌症防治計畫。去年的癌症篩檢經費，不但從前一年的28億元，大幅擴增為68億元，篩檢人次也因此較前一年新增106萬人次，總共累計536萬人次；同時也積極提升精準醫療的能力，透過基因檢測、精準診斷與跨部會合作，建立國際級資料庫，使台灣與國際醫療標準接軌。

此外，政府也推動「癌症新藥基金」，截至去年10月，我們已經收載20項新藥以及16項擴增給付，受惠人數達1萬2,300人，預估支付將近122億元。未來政府將持續編列預算，確保癌症新藥基金的永續運作。

賴清德說，防癌這條路，需要政府、民間、地方與國人共同努力。「我想對所有癌友與家屬說，你們並不孤單。政府會與醫療團隊、病友團體共同合作，讓國人健康、家庭美滿、國家更強。」他相信，只要團結努力，就能夠讓希望持續滾動，讓健康成為台灣進步的重要力量。

更多三立新聞網報導

不小心越買越多本！賴清德力挺國際書展 63本私房推薦書單全公開

「強烈鼓勵」台灣立院批准國防預算 美議員：台灣的安全就是美國的安全

賴清德稱「找好書」被省略！綠委批斷章取義：好書跟好老師一樣重要

李貞秀爭議燒！謝龍介稱憲法不認中華人民共和國：兩岸不存在拋棄國籍

