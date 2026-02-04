四人同行三人免費 門諾醫院再推ACP

門諾醫院預立醫療照護諮商門診

推動「預立醫療照護諮商（ACP）」，門諾醫院延續「四人同行、三人免費」方案，鼓勵民眾邀請家人、親友攜手談生命，把生命選擇權牢牢握在自己手中。

經歷了老伴臨終插管的過程，80歲的許爺爺，決定與三名子女一同走進門諾醫院預立醫療照護諮商（ACP）診間。他說，臨終抉擇，不只是病人的痛苦，更是家屬進退兩難的煎熬。他不想讓孩子再承受一次那種為難，因此，他選擇為自己做決定，也替家人留下一份安心。



門諾醫院社服處代理主任李冬梅強調，簽署預立醫療決定（AD），不是消極放棄治療，而是讓醫療回到以人為本的核心，透過ACP諮商，由醫師、護理師及社工跨專業引導，協助民眾釐清治療選擇、價值觀與人生期待，在清楚理解資訊後，提前做出符合自身價值的決定，也讓生命在關鍵時刻依然保有尊嚴與自主。

廣告 廣告



依現行規定，簽署預立醫療決定（AD）前需先完成ACP諮商，每人費用為3,500元，對不少家庭而言是一筆不小的開銷，也影響參與意願。因此，門諾醫院透過社福基金補助，推動「四人同行、三人免費」專案，同時針對中低收入戶提供免費服務，希望降低經濟門檻，鼓勵更多民眾勇敢面對生命終程的選擇。



門諾醫院ACP諮商，自今（115）年3月起正式開放報名，目前3、4月皆有民眾搶先預約。門診時段包含每週三上午兩診、每月一個週六上午門診，以及每月一次週二下午門診，民眾可透過門諾醫院官網「預立醫療照護專區」預約，或撥打諮詢專線（03）824-1202洽詢。

