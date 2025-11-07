四人幫教師霸凌1／嘉大附小4教師霸凌案餘波盪漾 吹哨者怒「頑劣不改」
國立嘉義大學附設小學今年6月傳出校園霸凌案，該校人事室主任遭4名教師聯手以言語羞辱、惡意投訴、故意刁難等手段集體霸凌，校方調查報告雖認定4教師霸凌案成立，但4人事後仍變本加厲，持續透過網路攻擊校方高層。該校多名教職員受不了這4人惡意霸凌行徑，猶如「四人幫」，造成校園教學氛圍緊張，希望教育部出面約制。
此案源起該校1名蘇姓老師，聯合其他3名教師共同霸凌該校人事室主任，本刊取得完整調查報告，發現其中2名教師不配合繳交人事資料長達2年，造成行政作業困擾，甚至在臉書辱罵對方：「幹，你老人臭很重，怎麼不趕快去買棺材」、「一大早開晨會就聽人放屁」。
報告中還提及，4教師在會議中出言不遜、公開指責，還無故不實亂投訴，學校多位證人都證實此事，報告認定這些行為已屬刻意刁難、故意欺負、公開羞辱、人身攻擊等，已對人事主任造成心理壓力。
報告中揭露，人事主任提起申訴後，竟遭人向行政院人事行政總處投訴，指控她未依法製作及提供教評會議紀錄等，校方比對投訴內容竟與4名教師訪談時所提的指控「幾乎相同」，人事主任雖提出證據自證清白，但早已身心俱疲。
人事室主任原先對同事的霸凌沒有太在意，沒想到卻演變成2年多的持續霸凌，從公開羞辱、職務刁難，到惡意投訴、網路謾罵，讓她最終不得不提出申訴。
據了解，嘉義大學附設小學1名蘇姓教師向人事行政總處、教育部、國教署、嘉義市政府、嘉義大學等單位，持續不實投訴同校教職員、人事室主任，甚至在公開平台出言辱罵，損害聲譽，還被控把持教評會等，導致該校各處室工作、業務推動困擾，不少人選擇隱忍，或自動請調離現職。
目前蘇姓教師還有其他6案仍在調查中，包含不當體罰學生、家長投訴言詞不當等，但4人事後仍變本加厲，持續透過網路攻擊校方高層。該校多名教職員受不了這4人惡意霸凌行徑，猶如「四人幫」、「頑劣不改」，持續造成校園教學氛圍緊張，希望教育部出面約制。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
更多鏡週刊報導
四人幫教師霸凌2／連換3校長也管不動 拉幫結派壯聲勢當校園土皇帝
四人幫教師霸凌3／4教師霸凌製造對立 教育部回應了
GMP認證工廠遭控改標過期保養品 負責人否認衛生局開鍘
