四人幫教師霸凌2／連換3校長也管不動 拉幫結派壯聲勢當校園土皇帝
國立嘉義大學附設小學今年6月傳出校園霸凌案，該校人事室主任遭4名教師聯手以言語羞辱、惡意投訴、故意刁難等手段集體霸凌，校方調查報告雖認定4教師霸凌案成立，但4人事後仍變本加厲，持續透過網路攻擊校方高層，絲毫不知收斂，行徑乖張。
吹哨者A先生告訴本刊，這4名霸凌教師中，其中有2人是最近3年調來該校服務的，這2人假藉教改急先鋒，要求校內其他教職員都要聽他們2人的意見，不聽就是「拒絕改革」、「迂腐」，他們的「主張」、「看法」就是王道，誰抗拒、誰倒楣。
在2人初到任時，校方曾私下詢問過2人原學校對他們2人的風評，得到「時下年輕人」的隱喻。2人到校短短2年時間，就告了學校2個老師，後來跟學校另一對夫妻檔教師勾結，壯大成1個小團體，常對其他行政同仁故意找麻煩，採取仇視態度。
由於4人行徑愈來愈囂張，該校在這3年內換了3任校長，其中前2任都是國立教育大學的教授兼任，因感覺到這些老師私下鬥爭氛圍，感覺教學氣氛沉重，讓校長無法承受，不願意留任。
目前的校長因為在學校服務很久了，加上找不到適當的人選做，才會義無反顧地承擔接任，但這4人仍舊在各大平台辱罵校長，全校教職員都被這4位老師折磨很久了，精神虐待愈來愈嚴重。
吹哨者B先生控訴，其中1位林姓教師，要求原學校排課，時間必須在早上10點後才能排，下午3點以後不能排課，擺明耍大牌。且沒有具備主任資格，卻因曾代理主任1年多，就自認他資歷豐富；又自覺做了很多改革，認為他有豐功偉業，為了「改造」學校，就串聯了其他3位老師打著改革旗幟，但提出的行政措施幾乎都是違法的，也依法無據。
B先生表示，曾有教職員想串聯揭發這4人的惡行，但後來大家都回絕了，因為這4人是「馬上報復」的人，他們不想曝光。4人擅長在網路平台上謾罵，用隱喻的手法說：「嘉義火雞肉國立附小」，故意明示地告訴人家說：「就是這所小學」；甚至在召開校務會議時，指控家長會長利用技術性干擾學校會議，氣得會長離席抗議。
吹哨者C小姐告訴本刊，今年9月調查報告出爐後，這4名教師沒有檢討自己，繼續對其他同仁做出干預動作，質疑4人是老師身份，應該專注在教育現場，不是來干擾行政，處處對行政人員掣肘，對學校做出不理性批評。
C小姐透露，如果這4人自認很厲害，想當行政工作，就應該好好表現，讓同仁信任你，展現出可以跟同仁互助合作，有溝通商量的餘地，校長自然會看到你的優點，就有機會當行政工作，不該故意排擠譭謗行政人員，製造對立。
四人幫教師霸凌3／4教師霸凌製造對立 教育部回應了
四人幫教師霸凌1／嘉大附小4教師霸凌案餘波盪漾 吹哨者怒「頑劣不改」
四人幫教師霸凌3／4教師霸凌製造對立 教育部回應了
國立嘉義大學附設小學發生4名教師對學校人事主任霸凌事件，1個多月前調查報告出爐，認定霸凌成立，但這4位教師事後仍不知收斂，持續在網路、學校內發言恐嚇學校其他教職員。針對此案，教育部認為若情節嚴重，最重可處解聘處份，有任何爭議，應循體制內管道反應解決。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
