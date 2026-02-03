《四人行，不行》拆解婚姻禁忌 紅到全球翻拍

記者周毓洵／臺北報導

由河正宇自編、自導、自演，攜手孔曉振、金東旭、李荷妮主演的話題喜劇《四人行，不行》，即將於本週五（6日）在臺灣上映。電影以辛辣又幽默的方式直球拆解婚姻、慾望與界線，不僅在南韓掀起討論，更憑藉強烈戲劇張力紅到全球，各國接力翻拍，話題度居高不下。

《四人行，不行》改編自西班牙獲獎名作《隱藏的情人》（Sentimental），故事設定單純卻火力十足，整部片幾乎發生在同一個空間、一個夜晚，卻層層翻出角色之間的情感暗流。河正宇直言，第一次看完原作就被深深吸引，「作品的戲劇張力真的很強，會讓人一直思考下去」，也能理解為何這個故事會吸引不同國家爭相翻拍。

片中，金東旭飾演情感逐漸冷卻的丈夫，與孔曉振飾演的妻子在婚姻中相敬如「冰」。現實生活已婚2年、今年將升格當爸的金東旭坦言，雖然自己還沒歷經長時間婚姻，但對角色仍有共鳴，「很多時候情感疏離是慢慢累積的」，也分享自己的夫妻經營之道：「坦誠最難做到，但也是最簡單的解決方法。」

相較之下，4位主要演員中唯一單身的河正宇，則以旁觀者視角詮釋婚姻議題。他笑說單身有優缺點，看到別人有家庭會羨慕，但也強調自己並不排斥婚姻，「對未來仍然保持開放態度」。他也補充，這正是他想透過電影呈現的，無論是否已婚，只要談過戀愛，都能在故事中找到共鳴。

《四人行，不行》以性喜劇包裝犀利提問，從一場看似客套的晚餐開始，4人之間的眼神、話語與試探逐漸越界，尷尬與刺激並存，笑聲之中暗藏現實。當慾望與道德正面交鋒，這場「不只是吃飯」的聚會，最終將把關係推向何處，也成為觀眾進戲院後最想親眼確認的答案。

《四人行，不行》河正宇（右）與金東旭（左）多次合作拍片，已經培養出良好默契。（采昌國際提供）

《四人行，不行》單身的河正宇，坦言自己不反對婚姻，依然對婚姻保持開放態度。（采昌國際提供）

《四人行，不行》已婚的金東旭分享夫妻之道就是要坦誠。（采昌國際提供）