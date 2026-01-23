《四人行，不行》李荷妮挺6週孕肚拍雙人瑜珈 不慎摔傷河正宇超自責

在電影《四人行，不行》中河正宇（下）與李荷妮（上）的「雙人瑜伽增進情趣」戲碼，成為影迷公認名場面。（圖／采昌提供）

由《與神同行》票房男星河正宇自編、自導、自演的話題之作《四人行，不行》，即將在2月6日於台灣上映。河正宇這次徹底拋開形象限制，以極具挑釁意味的成人性喜劇形式，直球探討「無性生活」、「交換夫妻」、「多P」等韓國電影極少觸及的禁忌議題，尺度之大令人咋舌，也成功引爆觀眾熱烈討論，一上映就勇奪新片票房冠軍。

本片中最讓人津津樂道的，莫過於河正宇與李荷妮一場「雙人瑜伽增進夫妻情趣」戲碼，曖昧又荒謬的畫面，不僅成為全片名場面，更讓觀眾笑中帶羞、印象深刻。不過令人意想不到的是，李荷妮在拍攝當時，其實已經懷孕第二胎六週，仍敬業完成高難度動作。她事後透露：「有一次不小心摔了一下，骨盆還瘀青了，當下真的非常心驚膽戰。」這也讓當時還不知道她懷孕的河正宇，事後相當自責與心疼，坦言：「知道她懷孕後，我和整個製作團隊都一直思考要怎麼更照顧她、保護她。幸好她把雙人瑜伽的戲演得非常完美，真的讓人鬆了一口氣。」

由河正宇、孔曉振、金東旭、李荷妮攜手主演的話題性喜劇《四人行，不行》，劇情描述樓下夫妻再也無法忍受樓上夫妻夜夜傳來的「激情噪音」，竟主動邀請對方下樓共進晚餐。原本只是想把話說清楚的一頓飯，卻在言語試探、心理攻防下一路失控、全面歪樓，最終演變成一場尺度愈來愈大、話題愈聊愈母湯的成人之夜。全片大膽、直接又開放，更刻意踩在尺度線上反覆試探，用笑聲包裝尷尬，用玩笑逼出真心，讓觀眾在笑到捧腹的同時，可能還會突然發現似乎就是在說自己。

河正宇（左）與李荷妮（右）在片中詮釋夜夜激情的恩愛夫妻。（圖／采昌提供）

而全片最大的看點之一，莫過於四位實力派演員彼此拋接、節奏精準的演技火花。其中河正宇與李荷妮當著孔曉振、金東旭的面，現場示範如何透過「雙人瑜伽增進夫妻情趣」的橋段，更是全片最令人瞠目結舌的名場面之一，荒謬、曖昧又讓人忍不住笑到失控，成為觀眾口耳相傳的熱議亮點。

身兼編劇與導演的河正宇透露，這場戲的誕生，其實來自一個「讓人措手不及」的創作念頭：「我們必須想出一個既新鮮又有點突兀的設定。我一直在想，這對夫妻如果做出一件完全出乎所有人意料的行為，會是什麼？最後就想到雙人瑜伽。」孔曉振雖然沒有親自加入瑜伽演出，卻也忍不住笑說：「起初聽到是瑜伽，還以為會非常簡單，結果要做的竟然是很陌生的『雙人瑜伽』。我、李荷妮還有河正宇就在拍攝前，特地一起到瑜伽教室實際體驗了一次，但那種程度真的會讓人忍不住大呼『我不行了』！那幾乎已經接近是馬戲團表演了！」她更賣關子表示：「大家一定要透過電影親自看看，那到底是種什麼樣的瑜伽。」

據悉，參與《四人行，不行》這場「雙人瑜珈」演出的李荷妮，過去曾在峇里島上過一個多月的瑜伽課，瑜伽程度已經算是相當專業，所以片中的瑜伽場面，有超過80%都是由她親自完成。不過當在拍攝這個場面時，她也經歷了一場讓人捏把冷汗的小意外。她回憶：「雙人瑜伽真的非常有趣，我必須不斷練習讓對方用腳支撐我的肚子並轉動它。而導演也滿特別的，一開始說都有替身、不用擔心，只是練習而已，結果因為我已經受過訓練，最後就一直由我本人來做。」

《四人行，不行》由河正宇（右）自編、自導、自演（左為李荷妮）。（圖／采昌提供）

只不過拍攝當下，她已經懷孕第二胎六週，她坦言：「我覺得如果一說出自己懷孕的事，對一起表演的人來說，壓力也會變得很大，所以心想這件事一定要等拍完再說。沒想到有一次不小心摔了一下，骨盆還瘀青了，當下真的非常心驚膽戰。」當下劇組大部分人員都不知道李荷妮懷孕的事，當河正宇一得知這項事實，既驚嚇又自責地說：「得知她當時正處於懷孕初期，我真的嚇了一跳。不只是我，整個製作團隊都一起思考該怎麼照顧她、如何多加體貼與保護。幸好她把雙人瑜伽做得非常完美，真的讓人鬆了一口氣。」

《四人行，不行》即將在2月6日於台灣上映。

