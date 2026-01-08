四代半戰機用錢輕鬆買 菲擬購南韓KF-21尋求明年交機

〔記者吳哲宇／綜合報導〕 韓國航空宇宙產業公司(KAI)近日公布KF-21單價，僅具空戰能力的Block 1版本為8300萬美元(約新台幣26.1億元)，而多用途Block 2版本則為1.12億美元(約新台幣35.2億元)。而已經購買南韓FA-50攻擊機的菲律賓，將與南韓磋商採購KF-21戰機，實現空軍現代化轉型。

軍聞網站「Army Recognition」報導，菲律賓政府持續與南韓磋商採購KF-21戰機計畫，尋求在2027至2029年間交付，藉由加速取得先進戰機，強化國土防衛力量。

報導指出，菲國正評估「多用途戰機」(MRF)計畫候選機型，規劃未來與空軍現役FA-50PH輕型戰機協同作戰，組成空防主力核心。菲國方面已與南韓航太公司(KAI)接洽，並公布採購KF-21的期望交付時程，凸顯談判已有實質進展。

KF-21為南韓自製新型戰機，配備2具韓華集團獲授權生產的F414發動機，以及主動電子掃描陣列(AESA)雷達，可掛載超視距空對空飛彈、對地導引武器等多種彈藥。KF-21目前已進入「第1批次」(Block 1)量產，可望於年底前交付南韓空軍服役，後續規劃在2020年代末啟動機腹彈艙構型的「第2批次」量產計畫。

目前菲國空軍主力僅有11架FA-50PH，無法滿足空防需求，因此去年決定斥資7億美元增購12架FA-50PH，計畫2026年開始交付，為現役機隊升級。該期程僅簽署合約後6個月就能交付，遠低於一般戰機採購所需的3年，凸顯出南韓方面對菲律賓優先順序的重視。與此同時，KAI也將FA-50等T-50系列戰機產能提高至每月5架，以支應各國採購需求。新一批的FA-50PH也將裝備ASEA雷達、狙擊手瞄準莢艙和Link-16數據鏈。相關報導分析，採購KF-21可望讓熟悉南韓裝備的菲軍官兵迅速掌握操作要領，進而在短期內形成戰力。

