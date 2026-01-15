四代捐血人 超狂紀錄2320袋

今年的捐血月從1月15號開始到2月15號，每年的捐些月都訂在年節前，是因為年節前後，是家人團聚的時候，而比較少人會前往血庫捐血，所以捐血中心在這段期間，常常發生血源短絀的狀況。台灣血液基金會這次也邀請了四代都是長期配合捐血的家庭，以及因為輸血救回一命的用血人，以他們的經驗分享，告訴大家，捐血不只不可怕，還可以真的救人一命。

捐血人 劉永華：「我們全家捐了2320袋的血。」

從父母，到子孫，劉永華一家四代，捐血不間斷。

廣告 廣告

捐血人 劉永華：「追著捐血車，譬如說 每個月的17號在士林，19號到北投，10幾號在哪邊，追著捐血車在捐血。」

民眾 郭先生：「我是固定的捐血者，我大概兩個禮拜就會來一次，血是非常重要的，醫療需要很多用血，所以我覺得可以，幫助人家是一個很快樂的事情。」

捐血如何救人一命，讓用血者來告訴你。余世華是一位血小板增多症，轉骨髓纖維化的病友，病情嚴重時，一星期至少要輸兩次血。

血液疾病病友 余世華：「爬樓梯會喘，沒有什麼力氣抱小孩，那時候小朋友才，還不到一歲 就沒什麼力氣，(輸血)捐的時候就是，身體馬上充滿活力，回血的狀態。」

據統計，年節前後是一年當中捐血人數最少的時間段。再加上2025年的血液供應量較往年低，血液基金會出來呼籲民眾捐血救人。

台灣血液基金會董事長 侯勝茂：「114年 我們用了，全國用了270多萬袋，前年是290萬袋，所以大概少了10萬袋左右，這個原因很多，我們最害怕的一件事就是，年輕人不捐血，第二個 就是年輕人太少了。」

鼓勵年輕族群捐血，血液基金會也加強應變韌性，除了建立國軍捐血站，還和醫院合作實施災時血液供應機制，只因近年天災不斷，只有穩定血源，才能把握急救時機。

更多 大愛新聞 報導：

全球第2名 台灣蔬食最友善

退休教師牽起善緣 環保教育車進校園

