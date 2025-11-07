「四位陽帆」詮釋〈愛的迷惑〉臉塗白！白冰冰驚呆「你們知道這樣很恐怖嗎？」

娛樂中心／黃韻靜 攝影潘怡如 綜合報導

民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》本週企劃「經典復古青春舞曲」，日前邀請影歌視三棲的國民暖爸楊慶煌以及《明日之星》身經百戰的八點檔女神賴慧如。

《超級冰冰Show》楊慶煌演唱邀約「歌手伴舞團」！規格等級令人震撼

楊慶煌與賴慧如

兩個一出場合唱〈為何你愛著別人〉，楊慶煌渾厚嗓音以及深情眼神，一代小生氣勢非凡，楊慶煌展唱功〈一支小雨傘〉時，晚輩歌手莊振凱、曾瑋中、蔡亞露、明亮、麗小花、蔡多多，更是自願組隊伴舞，超高等級「歌手伴舞團」跟一代小生致敬，臨時練舞雖然錯拍不斷但誠意十足，讓楊慶煌嚇到這規格太厲害，陽帆還搞笑說第一個拿雨傘遮臉衝出來的莊振凱，讓人誤以為是沈文程來伴舞，實在太像讓全場笑翻。

《超級冰冰Show》楊慶煌演唱邀約「歌手伴舞團」！規格等級令人震撼

左起台一線東諺、明亮、曾瑋中以及台一線阿玟

賴慧如更是一襲亮片西裝小露北半球，白冰冰盛讚賴慧如〈含淚跳恰恰〉以及跟郭忠祐合唱〈甘有速配〉演藝圈磨練多年，音準以及身段都氣勢非凡，在八點檔每次都超齡演「阿嬤」，從小吃苦長大堆積出人生歷練。節目這次主題經典復古舞曲，更是大手筆請來「四位陽帆」塗上白臉妝向偶像鼻祖致上最高敬意，曾瑋中、明亮、台一線阿玟東諺演唱〈愛的迷惑〉，四位歌手提到因為復古舞曲最經典就是第一代花美男陽帆，這次花時間裝扮要詮釋這一段，沒想到一出場爆笑連連，讓白冰冰說：「你們知道這樣很恐怖嗎？」，阿玟也說四個人化好妝還互相看了一下，笑問對方「走了多久」，四人提到這個妝真的只有當年「地球最帥花美男」陽帆才能駕馭。





《超級冰冰Show》楊慶煌演唱邀約「歌手伴舞團」！規格等級令人震撼

左起陽帆、楊慶煌、賴慧如以及白冰冰

