美中領導人川普和習近平通話，會後川普說這場對話「非常出色」！賴清德總統對「川習通話」回應說「美中台三邊關係維持四個不變」，的確，三方關係穩不穩、變不變很重要，但賴總統健忘了，美中台關係早被他親手毀了。

去年313賴總統親自下達「賴17條」，將大陸定位為「境外敵對勢力」，這是美中台關係急轉直下的轉捩點。他毀了自1991年李登輝總統宣布終止「動員戡亂時期」，中華民國政府「放棄反攻大陸」的善意，也毀了1992年兩岸辜汪會談，及陳水扁、馬英九、蔡英文陸續開放兩岸通郵、通商、通航、觀光的民間交流。

賴清德總統也無法否認的是，現在民進黨政府「不接觸、不談判、不妥協」，根本是師法已故總統蔣經國1979年中美斷交後的做法。但1987年蔣經國陸續宣布解嚴、開放黨禁、報禁與大陸探親，執政華麗轉身，但賴總統又走回「三不政策」的老路，台海軍演變得兵凶戰危，不是嗎？

而賴總統目前還沒有機會透過邦交國訪問而過境美國本土，這又與歷屆總統獲得的禮遇相去甚遠，前任蔡英文總統宣稱「台美關係史上最好」，拜登政府常掛嘴邊的「美台關係堅若磐石」也消音了，更別提拜登總統任內5度表達出兵台灣的意願，川普呢？

川普1.0，美國官員、參眾議員前仆後繼訪問台灣，拜登主政，眾議院議長裴洛西、參眾議員魚貫訪台，拜登政府還編列66億美元補貼台積電，現在呢？賴政府加碼5000億美元（其中包含政府信保基金2500億美元）投資美國，再加碼1.25兆新台幣國防特別預算，倒貼美國到這種地步，還怎麼好意思拿台美關係邀功？

賴清德總統毀掉歷屆總統建立起和平、友善的兩岸關係，當民主夥伴逐漸疏遠川普，台灣何必死抱著川普大腿？更何況，連川普大腿移動的方向，不也是奔赴中國大陸而去嗎？（作者為資深媒體人）