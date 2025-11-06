四億福地1／上億豪宅荒廢十年藏恩怨！ 台鳳前總裁為亡父槓龍巖

黃宗宏（左）曾於審議會上談及自己和龍巖創辦人李世聰（右）為舊相識，當時也承諾過不會遷動其父親黃成金的墓園。（圖／報系資料照）

台鳳集團前總裁黃宗宏因中興銀行超貸等案遭最高法院判刑8年6個月，2013年假釋出獄，但他也欠下巨債。2014年5月，黃宗宏位於陽明山建業路占地2953坪的豪宅遭法拍，被龍巖以4億5000萬的價格買下，而這片土地有將近240坪是黃宗宏父親、前省議員黃成金的墓地。2016年龍巖集團因想將墓地拆除，與黃家展開了長達了8年的訴訟戰，起初為龍巖集團勝利，黃家須拆除地上物返還土地。

CTWANT記者實際走訪位於陽明山建業路目前所有權為龍巖集團的這片土地，沿著建業路行走，可以看到這塊地相鄰歐洲學校以及華岡藝校，向遠方望去還能欣賞遠處的美景，此外，距離此地不到10分鐘的距離還有山仔后派出所，可以想像若此地作為豪宅使用，居住環境簡直人人稱羨。

廣告 廣告

然而，當記者走至「黃成金墓園」時，只見其被鐵門拉下，四周也有水泥以及鐵網所推砌而成的圍牆擋住，無法目睹此地目前的實際狀況。不過，根據111 年 12月19日、文化局第156次古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群考古遺址史蹟及文化景觀審議會的會議紀錄，黃成金墓園除墓體外，還擁有涼亭、蔣總統碑、台階以及多位名人題贈的輓聯石刻，可見其規模龐大及完整性。

本刊實際走訪黃成金墓園，但未開放外人進入，不過從遠處眺望，可以看見墓地的圍牆且上面還有諾大的黃字。（圖／黃耀徵攝）

黃宗宏當時在文化局審議會中，透露自己和龍巖創辦人李世聰是舊相識，對方曾承諾要將黃成金墓園打造成類似日本婚宴廣場的場所。黃宗宏說，當時他和李世聰表達過不希望父親的墓園被遷動一事，而李世聰也應允表示會將此處做一個整修來共同經營。

然而，這塊地由於長年未作使用，目前雜草叢生，且樹木的姿態更是雜亂無章，曾經風光的豪宅如今已無昔日光彩。本刊調查，龍巖集團在買下這2953坪的土地以後，長達10年多的日子裡都未有進一步的規劃，其中的原因便是因為其拿這240坪的黃成金墓園毫無辦法。

廣告 廣告

原屬黃宗宏的豪宅內雜草叢生，樹木看起來也雜亂無章，四周有高牆及柵欄，外人很難看清裡面實際情形，黃成金墓園則位於豪宅內側。（圖／黃耀徵攝）

2016年龍巖集團向士林地院提出民事告訴，要求包括黃宗宏等10位黃成金的後代及親屬拆除地上物並返還土地，而此次訴訟戰中，龍巖希望黃家後代可以拆除的便是這佔地約240坪的黃成金墓園，並將土地歸還給掌握實際所有權的龍巖集團，且墓地中的遺骸，也須由黃成金全體繼承人取回。

包括黃宗宏的10位黃家後代則認為，當時龍巖在應買此地時，已知悉系爭土地上有墓園存在，且其佔有是基於使用借貸關係，主張應適用「債權物權化」的法理，讓此借貸效力同樣能拘束新的土地所有權人（龍巖集團）。

該案經2年的審理後，士林地方法院駁回黃宗宏等人的主張，於2018年1月26日宣判龍巖集團勝訴，黃家後代須拆除地上物並返還土地。不過，黃宗宏等人不服，提出上訴，全案也出現了反轉，二審黃家勝訴，龍巖一審之訴及假執行之聲請均被台灣高等法院駁回。

本刊致電黃宗宏二審委任律師吳尚昆所屬的大成律師事務所，以及黃宗宏創辦的帝門藝術中心，詢問對此案意見，但截稿前未接獲回應。

另外，本刊也致電以及寄電子郵件至龍巖集團詢問此案意見，不過同樣在截稿前也無回應。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

四億福地2／台鳳前總裁借力文化局！ 黃宗宏力拚8年結果竟這樣

寵物情緣／電影《左撇子女孩》中「咕咕」超搶鏡 導演鄒時擎童年寵物不是狐獴竟是「牠」

女兒邀跳舞「媽媽竟讓他當爸」！43歲母竟與14歲舞伴產子 DNA揭驚人真相